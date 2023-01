Personalkarussell im Rathaus Wessobrunn dreht sich

Von: Roland Halmel

Teilen

Bürgermeister Georg Guggemos (Mitte) stellte Anett Bauer Wunderlich (l.) als Geschäftsleiterin und Mathias Schuster (r.) als neuen Kämmerer vor. Schuster möchte Sparkurs fortsetzen © Halmel

Im Wessobrunner Rathaus dreht sich das Personalkarussell: Die bisherige Kämmerin Anett Bauer-Wunderlich übernimmt die Geschäftsleitung – Mathias Schuster wird neuer Kämmerer.

Wessobrunn – Zum Jahreswechsel gab es in der Verwaltung der Gemeinde Wessobrunn einige Personalwechsel. Auslöser war die Kündigung von Robert Thaller, der erst im vergangenen Juni den Posten des Geschäftsleiters übernommen hatte. „Herr Thaller hat sich entschieden, uns wieder zu verlassen“, erklärte Bürgermeister Georg Guggemos zum recht kurzen Engagements des Peitingers, der jetzt in die Verwaltung der Marktgemeinde Kaufering im Landkreis Landsberg wechselte.

Die freie Stelle in der Wessobrunner Verwaltung wurde schnell aus den eigenen Reihen nachbesetzt: Anett Bauer-Wunderlich, die bisherige Kämmerin der Klostergemeinde, übernahm bereits zum 1. Januar den Posten der Geschäftsleiterin. „Gut, dass wir eine geeignete Kraft im eigenen Haus hatten, dadurch geht es reibungslos weiter“, erklärte Guggemos.

Zudem habe sich schnell ein Nachfolger für die Wessobrunner Finanzchefin gefunden, Mathias Schuster wird ab 1. Februar Kämmerer im Klosterort. „Bei der Geschäftsleitung haben wir eine gute interne Lösung gefunden und für die Finanzen haben wir einen jungen und motivierten Mitarbeiter gewonnen“, meinte Guggemos bei der Vorstellung von Schuster, der als gelernter Bankkaufmann vor einigen Jahren in die Verwaltung ging und beim Landratsamt Starnberg arbeitete.

„Ich bin gespannt und freue mich auf die neue Aufgabe, der Einstieg wird mir auch erleichtert, weil die bisherige Kämmerin nur ein Büro weiter sitzt“, erklärte der 27-jährige Schuster. Er macht derzeit die Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt; im September hat er diese voraussichtlich abgeschlossen. „Ich bin mir sicher, dass wir uns zusammenfinden und gut zusammenarbeiten werden“, sagte Bauer-Wunderlich.

Ihr Nachfolger, der in Polling wohnt, outete sich bei der Vorstellung als Freund der Digitalisierung. „Wobei ich auch gerne mal etwas Gedrucktes in der Hand halten möchte“, meinte Schuster, der zudem ankündigte, den vorsichtigen Sparkurs seiner Vorgängerin fortsetzen zu wollen. „Bei der Bank habe ich den verantwortungsvollen Umgang mit Geld gelernt und deshalb werde ich bestimmt auch mal Nein sagen, wenn es ums Ausgeben geht“, kündigte Schuster an.

„Insgesamt bin ich sehr zufrieden, wie der Personalwechsel gelaufen ist. Ich schaue jetzt zuversichtlich nach vorne“, meinte Guggemos zum Abschluss der Vorstellung.