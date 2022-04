So soll das neue Feuerwehrhaus für alle aussehen

Von: Roland Halmel

So sieht der Entwurf des neuen Feuerwehrhauses in Forst, in dem auch die Schützen und Musiker ihre neue Heimstätte finden werden aus.

Die Pläne für das neue Feuerwehrhaus in Forst, in dem auch einige Vereine ihre neue Heimat finden sollen, werden immer konkreter. In einer Bürgerinformation der Gemeinde Wessobrunn wurde der Stand für das Großprojekt bekannt gegeben.

Forst – „In den vergangenen Monaten haben wir intensiv daran gearbeitet, das Projekt voranzubringen und sind auch ein ganzes Stück weitergekommen. Viele Detailfragen haben wir diskutiert und uns mit der Konkretisierung der Planung beschäftigt“, schreibt Bürgermeister Georg Guggemos zu dem Neubau auf dem Raiffeisenfeld am südwestlichen Ortsrand von Forst an der Kreisstraße. Dort werden neben der Feuerwehr auch die Musiker und die Schützen einziehen. Er zählte in dem Infoschreiben noch einmal die Vorteile auf, die diese Lösung hat: Während der Bauphase kann die Feuerwehr das bisherige Gebäude weiter nutzen. Sie und die Vereine sind direkt an die Kreisstraße angebunden. Der Immissionsschutz ist unproblematisch, weil das Umfeld baurechtlich Mischgebiet ist. Das Baurecht kann durch eine - relativ unkomplizierte - Einbeziehungssatzung geschaffen werden.

Auch Fingerhakler und Landjugend finden Platz

„Dadurch gewinnen wir Zeit“, macht Guggemos deutlich. Gleichzeitig sieht er in dem Projekt eine nachhaltige und langfristige Lösung, die bei Bedarf Erweiterungsmöglichkeiten, beispielsweise für den gemeindlichen Bauhof, bietet. „Aufgrund der Hanglage ist es zudem möglich, auch die Kellerräume von Musikern und Schützen mit Tageslicht zu versorgen“, ergänzt Guggemos.

Konsens über neue Lösung

Durch den bereits erfolgten Auszug der Musiker aus dem Kindergarten konnte dort inzwischen ein dringend notwendiger Turnraum geschaffen werden. Auch für Fingerhakler und Landjugend, die bisher keine Räume zur Verfügung haben, kann eine Heimat geschaffen werden, wenn der Schützenverein seine Räume frei macht. „Alle beteiligten Vereine und Grundstücksnachbarn befürworten diese Lösung. Das sind beste Voraussetzungen für ein harmonisches Miteinander und für tatkräftige Unterstützung“, schloss Guggemos die Aufzählung der Vorteile.

Mit Eigenleistung wird es billiger

Konkreter wurde die Gemeinde in dem Schreiben auch bei den Kosten, die laut der aktuellen Schätzung bei etwa 3,3 Millionen Euro liegen. „Im Hinblick auf die aktuelle Lage und mögliche Baukostensteigerungen handelt es sich um eine vorsichtige Schätzung“, ergänzt der Bürgermeister. Wobei die Gemeinde hofft, unterm Strich nicht so viel Geld in die Hand nehmen zu müssen, weil mit Fördermitteln für Feuerwehr, Schützen und Musik gerechnet wird. Gleichzeitig sollen durch nicht unerheblichen Eigenleistungen, analog zum Bau der Grundschule, ebenfalls Geld eingespart werden.

Die nächsten Schritte zur Verwirklichung dieses Projekts ist der Abschluss des Notarvertrags diesen Monat. Die Gemeinde wird die Bauleitplanung vorantreiben und nach Fertigstellung des Eingabeplans die Baugenehmigung beantragen.