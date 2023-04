Sechs Temposünder in nur 40 Minuten: Ernüchterung bei der Polizei nach Blitzer-Marathon

Aktion bei Zellsee

Von Johannes Thoma schließen

Zellsee – „Die Zwischenbilanz ist gar nicht gut, wir haben sechs Verstöße nach nur 40 Minuten gemessen.“ Michael Jahn, Einsatzleiter beim Blitzer-Marathon der Polizei an der Staatsstraße 2057 bei Zellsee/Wessobrunn, klingt ernüchtert. Gerade weil die bayernweite Aktion groß angekündigt worden war, sei er überrascht von der Vielzahl der Verstöße. Ein Autofahrer wurde gar mit 108 km/h geblitzt, erlaubt sind an der Staatsstraße in Höhe der Abzweigung in Richtung Forst 70 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Die Abzweigung bei Zellsee wurde nicht zufällig ausgesucht. Sie galt als Unfallschwerpunkt. Seit dort vor rund 15 Monaten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 auf 70 km/h reduziert worden ist, hat sich die Situation allerdings deutlich verbessert: Es gab keinen Unfall mehr.

Insgesamt 15 Tempoverstöße

Die Zahl der Verstöße am gestrigen Freitag – gemessen wurde zwischen 9.30 und 11.30 Uhr in Richtung Weilheim – wäre wohl noch höher ausgefallen, hätte die Polizei Tempoüberschreitungen nicht erst ab 80 km/h geahndet. Die bergabführende, übersichtliche Straße verführe zum Schnellfahren, so Jahn. Insgesamt wurden in den zwei Stunden 15 Autofahrer geblitzt, die mehr als zehn km/h zu schnell waren.

Polizeihauptkommissar Jahn ist überzeugt von der Sinnhaftigkeit der Aktion. Autofahrer würden dadurch sensibilisiert, sich an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit zu halten. Ob die Aktion auch nachhaltig zu einer Verbesserung der Verkehrsmoral führt, kann er nicht sagen. „Zumindest bei den Autofahrern, die ein Bußgeld zahlen mussten, glaube ich das schon.“ Die häufigste Begründung der ertappten Temposünder lautete übrigens: „Ich war im Stress.“

Insgesamt hat die Polizei an 20 Stellen im Landkreis die Geschwindigkeit der Autofahrer gemessen. Der Blitzer-Marathon war am Samstagmorgen um sechs Uhr zu Ende.