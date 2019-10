Die Sensenfrau  aus Forst

Elisabeth Mildner ist Biobäuerin, alleinerziehende Mutter und deutsche Meisterin im Handmähen. Auch ihre vier Kinder können mit der Sense umgehen. Kürzlich haben die Mutter und ihr Sohn Vinzenz (12) an der EM teilgenommen – und waren dabei ziemlich erfolgreich.

Forst – Elisabeth Mildner geht in die Knie, holt aus und zieht durch. Schleifend fährt die Sense durch das Gras. Die Halme fallen. Dort, wo der Bogen endet, bleibt ein grüner Haufen liegen. Und schon holt die 44-Jährige wieder aus und ruck zuck ist ein halber Quadratmeter abgemäht. Es sind schnelle, fließende Bewegungen, die vermuten lassen, dass sie viel Kraft erfordern. Dennoch sieht es nach Mühelosigkeit aus, wenn sich Elisabeth Mildners Sense durch das Grün frisst. Die Forsterin ist absoluter Profi beim Mähen mit der Sense, obwohl sie dieses traditionelle Handwerk für die Arbeit auf ihrem Hof in Forst nicht benötigt. „Das ist reines Hobby“, sagt sie. Und ihre Sense sei fürs stundenlange Mähen im Stehen auch nicht geeignet. „Das ist eine reine Wettkampfsense, damit hält man es nicht lange aus.“

Lange aushalten muss Elisabeth Mildner diesen Kraftaufwand auch nicht, wie sie erst kürzlich wieder bei der „Handmähen EM“ in Schärding in Österreich bewiesen hat, wo sie, wie bei jedem Sensen-Wettkampf, eine Fläche von fünf auf sieben Meter mähen musste: „Ich hab’ eine Minute gebraucht“, erzählt sie und ein wenig Stolz schwingt in ihrer Stimme mit. Seit etwa 20 Jahren, ganz genau weiß sie es nicht, ist Elisabeth Mildner deutsche Meisterin und obwohl sie mit ihren 44 Jahren inzwischen bei den Wettkämpfen zu den älteren gehört, kann die vierfache Mutter es mit den Jungen noch immer aufnehmen. „In Deutschland hat mich bis jetzt noch keine geschlagen.“

In Deutschland ist sie ungeschlagen

Wie mit der Sportsense umzugehen ist, hat sie auch ihren vier Kindern gezeigt: „Die können alle mähen“, sagt die Forsterin. Ihre beiden Söhne Vinzenz und Kilian (15) sind inzwischen so gut, dass sie heuer sogar an den Deutschen Meisterschaften im Handmähen teilgenommen haben. Kilian wurde dritter deutscher Meister. Sein Bruder war noch besser und qualifizierte sich so für die Teilnahme an der Europameisterschaft in Österreich. Die Mutter war als Deutsche Meisterin ohnehin qualifiziert und so machten sich Mutter und Sohn Mitte August auf den Weg, um sich mit den besten Handmähern aus anderen europäischen Ländern zu messen.

„Da hatten wir viel Konkurrenz“, erzählt Elisabeth Mildner: „Die Österreicher sind ganz schön stark.“ Dort habe das Handmähen auch einen ganz anderen Stellenwert als hierzulande. Trotz der starken Konkurrenz: Ihr Sohn und sie schlugen sich wacker: Vinzenz wurde Achter und sie Fünfte. Wenn sie nur vier Sekunden schneller gewesen wäre, wäre sie Zweite geworden.

Talent wurde bei Gaudimähen entdeckt

Worauf kommt es an beim Handmähen?: „Man muss kurz richtig powern können“, sagt die Biobäuerin. Dass sie als alleinerziehende Mutter und Bäuerin viel Kraft haben muss, steht außer Frage und von der körperlichen Stärke zeugen ihre muskulösen Arme. Ihr Alltag hält sie so fit, dass sie wenig Vorbereitung auf die Meisterschaften braucht, ein bissl aber doch. „Vor den Wettkämpfen trainiere ich manchmal“, sagt sie.

Elisabeth Mildner mäht seit dem Jahr 1997. Damals wurde ihr Talent bei einem Gaudimähen entdeckt. Schnell wurde sie erfolgreich. Dabei sind es nicht die Auszeichnungen und Titel, auf die sie stolz ist – ihre Pokale und Trophäen hat sie zum Beispiel irgendwo im Bauernhaus in einer Kiste und müsste sie erst suchen – es ist die Kunst, schnell und präzise mit der Hand zu mähen, die sie begeistert. Und: „Dass es einfach Spaß macht.“