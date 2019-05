Spielplatz wurdegleich ausprobiert

Der neue Spielplatz am Feuerwehrgerätehaus in Wessobrunn wurde nun offiziell eröffnet.

Wessobrunn – Schon vor der Einweihung wurde der neue Spielplatz am Feuerwehrgerätehaus in Wessobrunn von den Kindern eifrig genutzt. Und auch die Feuerwehr, die die Räumlichkeiten für das anschließende gesellige Beisammensein zur Verfügung stellte, hatte sich für die Kleinen einiges einfallen lassen. So war das Zielspritzen auf ein brennendes Papphaus die Attraktion des Nachmittags.

Der Segen, den Pater Joyice spendete, kam nicht nur vom Weihwasser, sondern auch von oben, denn es begann heftig zu regnen,was die Kinder jedoch nicht davon abhielt, ihr Liedchen zu singen.

Elternbeiratsvorsitzende Maya Kühne, die sich für die Errichtung des Spielplatzes eingesetzt hatte, lobte den Zusammenhalt in der Gemeinde. Sie dankte den rund 30 Helfern und den Spendern des Spielplatz-Materials. „Wir hatten am 18. August 2016 bezüglich Spielplatz das erste Treffen, 2018 war dann Spatenstich“, so Kühne.

Zur Verfügung gestellt wurde das 450 Quadratmeter große Areal von der Gemeinde, die auch die Kosten übernahm. „Wir haben jetzt einen wunderschönen Spielplatz“, freute sich Wessobrunns Bürgermeister Helmut Dinter, der auch einen Überblick über die Finanzierung gab. Der Spielplatz kostete 38 496 Euro, 3219 Euro kamen an Spenden zusammen. Hinzu kommen die 307 Arbeitsstunden, was eine Ersparnis von 9000 Euro bedeutet.

Inge Beutler