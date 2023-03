Wie Störchin Hanni doch noch flügge wurde - Sie hatte als flugunfähiges Junges Aufsehen erregt

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Störchin Hanni wurde von Heidi Rothwinkler mit viel Liebe versorgt. Sie wurde auch „kräftig gefüttert“, wie die Tierschützerin sagt. © Ralf Ruder

Als flugunfähige Jungstörchin kam Hanni 2022 in die Schlagzeilen. Heidi Rothwinkler kümmerte sich liebevoll um das Tier, das inzwischen wohl mit einem anderen Storch in ein neues Leben entflogen ist. Teils gute, teils schlechte Nachrichten gibt es von anderen Tieren, die Rothwinkler betreute.

Wessobrunn-Paterzell – „Leider habe ich nicht gesehen, wann das passiert ist“, sagt Rothwinkler, die in Paterzell eine Tierauffangstation hat, über das Verschwinden Hannis. Sie habe aber davor bereits festgestellt, dass die aus Raisting stammende Jungstörchin (wir berichteten) immer öfter Flugübungen gemacht hatte, dass sie es schaffte, kurze Stecken zu fliegen. Rothwinkler durfte sogar den Flügel massieren, an dem sich Hanni laut ihr einen Bruch zugezogen hatte.

Der andere Storch hat Hanni wohl abgeholt

Eines Tages im Herbst tauchte ein weiterer Storch auf, der für die engagierte Tierschützerin kein Unbekannter war: ein Vogel, den sie bereits zusammen mit Hanni in ihrer Tierauffangstation betreut hatte. Nachdem der andere Storch drei bis vier Tage wieder in Paterzell gewesen war, waren auf einmal beide Störche verschwunden. Sie sind wohl gemeinsam weggeflogen.

Hanni (Hintergrund) und der Storch, von dem sie wohl abgeholt wurde. © Rothwinkler

Wohin es Hanni verschlagen hat, weiß Rothwinkler nicht – „vielleicht bloß nach Raisting oder Weilheim“, sagt sie. Sie vermutet, dass das Tier einen langen Flug nicht geschafft hätte. In der Umgebung der Auffangstation hat sie die junge Störchin nach deren Auszug nicht mehr gesehen. Auch wenn sie mit einem Abschied verbunden war, ist die Wende in Hannis Leben für Rothwinkler eine schöne Geschichte. Wildtiere sollten nach Möglichkeit in ihrer natürlichen Umgebung leben, so die Überzeugung der Rentnerin.

Das traurige Schicksal von Rehbock Rudi

Einen schweren Abschied musste Rothwinkler im Dezember von einem anderen ihrer Schützlinge nehmen: Rehbock Rudi, der mit Hanni eine gemeinsame Zeit in der Tierauffangstation erlebt hatte, war von jemanden aus der Nachbarschaft mit dem Auto erfasst worden. Rothwinkler hörte sogar den Aufprall. Am Tag darauf fand sie das Reh, das sich nach dem Unfall noch weitergeschleppt hatte, tot in ihrem Garten. „Es war ein fürchterlicher Anblick“, sagt sie, und es ist zu spüren, wie nahe ihr der Tod des Tieres geht.

Heidi Rothwinkler mit ihrem Schützling Rehbock Rudi, der nach einem Unfall starb. Vorn rechts: die zahme Elster Elsie. © Ralf Ruder

Rudi hatte von Mai bis Dezember in der Auffangstation gelebt. Er war kurz nach seiner Geburt zu Rothwinkler gekommen, nachdem seine Mutter ebenfalls bei einem Zusammenstoß mit einem Auto getötet worden war. Per Drohne wurde das Jungtier damals aufgespürt.

Zahme Elster Elsie wurde laut Rothwinkler vermutlich in Stillern gesehen

Ebenfalls einige Monate verbrachte Elster Elsie in der Station in Paterzell. Sie war bei einem Sturm als frisch geschlüpfter Vogel samt Nest von einem Baum gefallen und dann zu Rothwinkler gebracht worden. In Paterzell wurde sie zahm, was sie aber nicht davon abhielt, nach einiger Zeit zu verschwinden. Sie habe wohl einen Partner gefunden, sagt Rothwinkler. Sie erzählt, dass Elsie vermutlich in Stillern (Gemeinde Raisting) gesichtet wurde. Denn dort wurden zwei Elstern beobachtet, von denen eine sehr zutraulich war.

Auch ein Spatz und eine Taube gehören derzeit zu Rothwinklers Schützlingen

Auch wenn in letzter Zeit einige Tiere ausgezogen sind – darunter auch zwei Eichhörnchen –, ist die Auffangstation nicht leer: Neben ihren eigenen Katzen habe sie derzeit zehn Katzen in Betreuung, erklärt Rothwinkler. Auch ein Spatz und eine Taube gehören aktuell zu ihren Schützlingen. „Jetzt wird es bald wieder voll werden“, sagt Rothwinkler über ihre Station. Denn es sei damit zu rechnen, dass ab April/Mai erneut Jungtiere ihre Hilfe brauchen.

Für Spenden für die Versorgung der Tiere ist Heidi Rothwinkler dankbar. Unter Telefon 0171/2159276 kann Kontakt zu ihr aufgenommen werden.

Lesen Sie mehr über Störchin Hanni, die aus einem Horst in Raisting stammt

Lesen Sie auch: 25 Horstpaare in einem Dorf: Raisting als Südbayerns Storchen-Hochburg