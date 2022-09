Storchenmädchen Hanni kann nicht fliegen - Was ist mit dem Tierkind passiert?

Von: Stephanie Uehlein

Ob Storch oder Rehbock – Heidi Rothwinkler hat das Vertrauen der Tiere. Auf dem Foto wird Hanni mit einem aufgetauten Küken gefüttert. © Ralf Ruder

Ein Storchenmädchen, das nicht fliegen kann, gehört zu den vielen Jungstörchen, die heuer in Raisting geschlüpft sind. Eine Rettungsaktion musste anlaufen. Wie geht es der jungen Störchin jetzt?

Wessobrunn – Im Juli hat ein Storchenjunges, das sich in einem Horst in Raisting befand, für Aufsehen gesorgt: Es wurde vermutet, dass das Tier flugunfähig ist. Ein Verdacht, der sich bestätigt hat. Inzwischen hat das Storchenmädchen einen Namen – „Hanni“ – und lebt in der Tierauffangstation im Wessobrunner Ortsteil Paterzell.

Es ist ein ungewöhnlicher Anblick, der sich Gästen im Garten von Heidi Rothwinkler nahe dem Segelflugplatz in Paterzell bietet: nicht nur, weil sich Störchin Hanni dort in dem für ihre Tierart typischen Gang bewegt, sondern auch, weil es dort andere besondere Tiere gibt. Zum Beispiel sind da der zahme Rehbock Rudi, der teilweise wie ein Hund an Rothwinklers Seite ist, und die zahme Elster Elsie, die fast ständig auf sich aufmerksam macht. Beide Tiere kamen zu Rothwinkler, um aufgepäppelt zu werden.

Hanni beim Trinken im Garten von Heidi Rothwinkler in Paterzell, wo sie seit Juli lebt. © Ralf Ruder

Wurde Hanni von einem Greifvogel verletzt?

Eher ruhig verhält sich die bislang flugunfähige Hanni, die seit Juli in der Auffangstation lebt. Ein Flügel der Störchin sei verkümmert, erklärt Rothwinkler, die viel Zeit und Geld in ihre Schützlinge investiert. Eine ärztliche Untersuchung, die vielleicht mehr Aufschluss bringt, stehe aber noch aus.

Während Hanni gelassen in der Nähe steht, antwortet Rothwinkler auf die Frage, ob die Jungstörchin unter ihrer Behinderung leidet. „Ich habe nicht das Gefühl“, sagt sie. Wie es zu dem Handicap kam, weiß die ehemalige Tierarzthelferin nicht. Eventuell sei die Behinderung von Geburt an vorhanden. Sie könne aber auch vom Angriff eines Greifvogels oder fremden Altstorchs herrühren.

Wie ist die flugunfähige Hanni vom Nest auf dem Boden gekommen?

Hanni war der erste von drei Störchen, die heuer zur Betreuung zu Rothwinkler gebracht wurden. Sie war in Raisting von Anwohnern im Garten gefunden worden, wie Wolfgang Bechtel berichtet. Der Storchbeauftragte beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) weiß nicht genau, wie die Störchin vom Horst auf den Boden gekommen ist. Er nimmt aber an, dass sie nicht aus dem Nest gefallen, sondern aus diesem gesprungen und dann auf den Boden gesegelt ist.

Naturschutzwächterin Christine Fritsche brachte das Tier, bei dem schon vermutet worden war, dass es flugunfähig ist, zu Heidi Rothwinkler. Denn diese hat, wie Bechtel hervorhebt, die Erlaubnis, sich um solche Wildtiere zu kümmern.

Schon als sie noch im Nest in Raisting war, wurde vermutet, dass Hanni flugunfähig ist. © Ralf Ruder

Die beiden anderen Störche konnten die Auffangstation bereits wieder verlassen. Auch Hanni hat sich positiv entwickelt. Sie hinkt nicht mehr und hat an Gewicht zugelegt. Als Fotos für die Heimatzeitung gemacht werden, lässt sich das Storchenmädchen mit aufgetauten Küken locken, die es jeweils binnen kurzer Zeit verspeist.

Nachts schläft Hanni in einem kleinen Gewächshaus

Liebevoll kümmert sich Rothwinkler um ihre tierischen Schützlinge. Hanni wird von ihr dreimal täglich gefüttert. Doch nebenbei frisst die Störchin auch Insekten vom Boden, und sie „klaut Katzenfutter“, wie Rothwinkler sagt. Die Rentnerin betreut nämlich neben Wildtieren, unter denen gerade auch zwei junge Eichhörnchen sind, eine ganze Reihe Katzen.

Hanni darf sich frei bewegen, läuft teilweise auch ums Haus. Nachts schläft sie in einem kleinen Gewächshaus. Wie es mit ihr weitergeht, ob sie vielleicht noch fliegen lernt, lässt sich aktuell nicht sagen. Rothwinkler ist bereit, sich weiter um die besondere Störchin zu kümmern. Ob ihr diese dafür überlassen wird, entscheidet die Regierung von Oberbayern, wie Storchbeauftragter Bechtel erklärt.

Spenden: Heidi Rothwinkler freut sich über Spenden für die Versorgung der Tiere. Kontakt zu ihr : Telefon 0171/2159276.

