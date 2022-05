Täter schlägt im Drogenrausch auf Wessobrunnerin ein und reißt sich von Polizisten los

Das Urteil des Gerichts steht noch aus. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Weil er unter Drogeneinfluss auf eine 87-jährige Wessobrunnerin eingeschlagen hat, muss sich ein 34-Jähriger aus Dießen seit vergangener Woche vor dem Münchner Landgericht verantworten. Jetzt haben Polizisten ausgesagt und Psychiater, die empfehlen, den Mann in einer Entziehungsanstalt unterzubringen.

Wessobrunn - Beim Prozessauftakt hatte die 87-Jährige ausgesagt, der Angeklagte habe plötzlich auf ihrer Terrasse am Ortsrand von Wessobrunn gestanden, sie gepackt und auf sie „ununterbrochen mit beiden Fäusten eingeboxt und getreten“. Dabei habe er unentwegt gerufen: „Du alte Hexe. Ich mach’ Dich jetzt hin.“ Sie habe befürchtet, der 34-Jährige würde sie „genüsslich abschlachten“. In ihrer Todesangst sei es ihr dann aber gelungen, sich zur Haustüre zu schleppen und den Angreifer auszusperren.

Wie Beamte von der Murnauer Grenzpolizei, die zur Unterstützung herbeigerufen worden waren, vor Gericht angaben, hat der Angeklagte „massive Gegenwehr“ geleistet. Obwohl sie „mindestens zu viert“ gewesen und den Mann bereits zu Boden gebracht hätten, habe er sich losgerissen. Unmittelbar vor einem Stacheldrahtzaun habe man ihn wieder einfangen und mit einer Fußfessel fixieren können, erinnerten sich die Polizisten. Einen der Beamten habe der Mann auch noch bespuckt.

„Ich war in einem Ausnahmezustand und nicht ich selbst“, entschuldigte sich der Angeklagte bei den Polizisten. Bereits im Vorfeld des Prozesses hatte der 34-Jährige einer Psychiaterin gegenüber angegeben, am Tattag und den beiden Tagen zuvor Cannabis geraucht zu haben. „Ich glaube, dass da was supertoxisches drin war“ und „sein Hirn ordentlich durcheinander gewirbelt hat“, vermutete eine andere Gutachterin.

Das konnten auch die Polizeibeamten bestätigen: Der 34-Jährige habe bei seiner Festnahme gesagt, er habe „eine Hexe töten wollen“, und zusammenhanglos von „Alkohol, LSD und Schwammerl“ erzählt. Die „Schwammerl“ könnten dazu passen, dass er vor der Tat durch einen Wald gerannt und Pilze gegessen hat, weil die auch Super-Mario stark gemacht hätten. Das jedenfalls soll er zu einer der Psychiaterinnen gesagt haben.

Weil die Schuldunfähigkeit des Angeklagten zum Tatzeitpunkt auf der Hand liegt, ist er nicht wegen versuchten Totschlags, sondern nur wegen vorsätzlichen Vollrausches angeklagt. Der Psychiater, der den ausgebildeten Elektroniker gegenwärtig ambulant betreut, bezeichnete ihn als „unauffällig“. Auch strafrechtlich scheint der 34-Jährige bisher kaum in Erscheinung getreten zu sein.

Deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Strafkammer von einer einmaligen Tat ausgeht, den Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und die Fortführung der ambulanten Drogentherapie anordnet.

ANDREAS MÜLLER

