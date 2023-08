Tierarzthelferinnen retteten Störche und Fischreiher vor Hagel – Auffangstation kümmert sich nun um die Tiere

Von: Andreas Jäger

Teilen

Dem Fischreiher und einem der Störche geht es glücklicherweise schon wieder besser. © Ralf Ruder

Der Hagelschauer am Samstag traf auch viele Wildtiere schwer. Vier Störche und ein Fischreiher wurden durch Zufall entdeckt und dann in fachmännische Hände gegeben: Zu Heidi Rothwinkler, die in Paterzell eine Tierauffangstation betreibt.

Wessobrunn – „Die sind schwer traumatisiert“, sagt Heidi Rothwinkler aus Paterzell – einem Gemeindeteil des oberbayerischen Wessobrunns –, während sie liebevoll und aufmunternd über die Federn der Störche streichelt, die sich seit dem Wochenende in ihrer Obhut befinden. Drei der insgesamt vier Störche sind noch in keinem allzu guten Zustand: Ganz ruhig und mit gesenktem Kopf sitzen sie derzeit in Rothwinklers Stall. „Manche bluten noch immer“, sagt Rothwinkler, andere verlieren wegen des ganzen Stresses sogar Federn.

Kein Wunder, denn das Unwetter mit Hagelschauer am vergangenen Samstag traf auch die Störche sowie viele andere Wildtiere schwer. Das Ausmaß der Tragödien, die sich während des Unwetters in der Tierwelt abgespielt haben müssen, lässt sich wohl am besten durch ein Foto beschreiben, das Rothwinkler kurz nach dem Unwetter von einem Jäger geschickt bekommen hat: Darauf zu sehen ist ein Anhänger voll mit Rehen. „Alle tot“ steht als Bildunterschrift dabei. Dass es selbst viele Rehe, eigentlich blitzschnelle Fluchttiere, nicht geschafft haben, überrascht und schockiert Rothwinkler zutiefst. Und beweist, mit welcher unglaublichen Wucht das Unwetter gewütet haben muss.

Flügel von Hagelkörnern getroffen

Die Rettung der vier Störche und des Fischreihers in Rothwinklers Obhut waren einige Tierarzthelferinnen der Weilheimer Tierklinik. Diese fuhren am Samstagnachmittag zufällig durch Kleinweil, einen Orsteil von Großweil im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, und fanden dort die zum Teil schwer verletzten Störche und Fischreiher.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Futter für die Tiere übergaben Daniela Busch (l.) und Sissy Bletschacher (r.) von der „Gewerkschaft für Tiere“ an Heidi Rothwinkler. © Ralf Ruder

Mit denjenigen, die noch am Leben waren, fuhren die Tierarzthelferinnen in Windeseile zurück nach Weilheim, um sie dort in der Tierklinik sofort medizinisch zu versorgen. Bei vielen der Tiere wurden die Flügel von den Hagelkörnern getroffen, einen Storch hat es sogar am Hals erwischt. Gemeinsam mit Tierarzt Dr. Christian Städele wurde alles gegeben, um das Leben der Tiere zu retten. Bei vier Störchen und einem Fischreiher gelang das, dem Rest konnte das Team der Tierklinik leider nicht mehr helfen und es blieb nur noch die Option, die Tiere von ihrem Leid zu erlösen.

Tiere wohl in ein bis zwei Wochen wieder fit

In wessen Hände man die geretteten Störche und den Fischreiher geben musste, wusste das Team der Tierklinik sofort: Nämlich zu Heidi Rothwinkler, einer absoluten Institution der Tierrettung- und versorgung im Landkreis. Seit Jahrzehnten betreibt Rothwinkler in Paterzell eine Auffangstation, wo sie allen möglichen Tieren hilft, die gerade in Not sind: Ganz egal, ob es sich dabei nun um Katzen, Rehe, Füchse oder eben Störche und Fischreiher handelt.

Kürzlich erhielt sie für dieses Engagement sogar den Tierschutzpreis der Bayerischen Staatsregierung. Ruhe, Einfühlungsvermögen, Erfahrung, Futter und genügend Auslauf: So lautet das Rezept der gelernten Tierarzthelferin, mit dem sie nahezu jedes Tier wieder auf die Beine bekommt.

Einer der Störche und der Fischreiher wagen bereits erste Schritte

Ein bis zwei Wochen dauere es wohl noch, bis die Störche und der Fischreiher wieder einigermaßen fit seien, meint Rothwinkler: „Wenn es ihnen wieder gut geht, hüpfen sie zuerst, und dann fliegen sie von allein wieder weg.“ Ein Storch und der Fischreiher machen bereits erste Schritte und strawanzen schon fleißig durch Rothwinklers Garten, der Rest wird es ihnen hoffentlich bald gleich tun. Wenn nicht, muss man sich aber trotzdem nicht um die Tiere sorgen, denn zur Not könnten sie auch bei Heidi Rothwinkler überwintern.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.