Sie gibt Tieren in Not eine neue Chance: Jetzt wurde Heidi Rothwinklers Einsatz belohnt

Gäste auf Zeit sind dieses drei Kätzchen in der Station von Heidi Rothwinkler, die früher als Tierarzthelferin arbeitete. Sie werden an Interessierte vermittelt. © Ruder

Ob Rehkitze, Wildvögel oder Katzen: Tieren in Not zu helfen, ist eine Herzensangelegenheit von Heidi Rothwinkler. Jetzt erhielt die 76-Jährige den Tierschutzpreis der Bayerischen Staatsregierung. Das Preisgeld soll ihren tierischen Schützlingen zugutekommen: „Ich selber brauche nichts“, so Rothwinkler.

Wessobrunn – Sie erwarte gerade schon wieder ein neues Tier in ihrer Auffangstation, sagt Heidi Rothwinkler, als sie wegen der Preisverleihung ein Gespräch mit der Heimatzeitung führt. In Kürze bringe ihr jemand einen verletzten Specht, der versehentlich gegen eine Wand geflogen ist und nun von ihr aufgepäppelt werden soll. Eines von vielen Beispielen dafür, dass Rothwinkler in Notlagen um Hilfe gebeten wird.

Derzeit versorgt die Rentnerin in ihrer Station in Paterzell unter anderem vier Rehkitze und zwei Füchse sowie einen Marder. Eines der Rehkitze kann nicht richtig laufen. Mit ihm macht Rothwinkler Übungen, um die Muskulatur aufzubauen. Sie wolle ihren tierischen Schützlingen „alle Chancen geben, die möglich sind“, sagt sie.

Die Fläschchen sind gefragt: Heidi Rothwinkler bei der Fütterung der Rehkitze. © Ruder

Eine Drossel, die noch nicht richtig fliegen konnte, als sie zu Rothwinkler kam, könnte jetzt in die Freiheit entlassen werden. Doch ein entsprechender Anlauf ist gerade gescheitert. Der Vogel kam wieder auf die Schulter der 76-Jährigen zurück. „Ich versuche es jetzt jeden Tag“, sagt die Tierschützerin über die Freilassungsaktion.

Rothwinkler konnte gar nicht glauben, dass sie ausgezeichnet wird

Dass sie nun mit einem Preis bedacht wurde, konnte Rothwinkler nach eigener Aussage zunächst gar nicht glauben. Sie habe gedacht „Das kann nicht sein“, erklärt sie. Nach ein bis zwei Tagen habe sich aber bei ihr die Freude über die Auszeichnung eingestellt, welche sie dann in München von Umweltminister Thorsten Glauber entgegennahm.

„Seit 30 Jahren kümmert sich Heidi Rothwinkler äußerst sachkundig und verantwortungsbewusst um kranke, hilfs- und pflegebedürftige Tiere“, würdigt das Umweltministerium auf seinem Internetauftritt das Engagement der 76-Jährigen. „Sie nimmt sich insbesondere Wildtieren, wie Rehen, Gämsen, Füchsen, Steinmardern oder Wildvögeln, an, die sie auch wieder professionell auswildert. Darüber hinaus ist sie in der Katzenhilfe engagiert. Sie gewährleistet ehrenamtlich jederzeit eine intensive art- und tierschutzgerechte Betreuung und ist immer zur Stelle, wenn ein Tier in Not ist.“

Bei der Preisverleihung in München: Heidi Rothwinkler mit Minister Thorsten Glauber. © Umweltministerium

Ihr Einsatz im Tierschutz habe damit begonnen, dass sie sich um herrenlose Katzen kümmerte, berichtet Rothwinkler. Die Wildtierstation habe sich dann nach und nach entwickelt. Auch derzeit hat die Tierschützerin neben ihren neun eigenen sechs weitere Katzen zur Betreuung. Darüber hinaus kümmert sie sich derzeit um zwei Wildkaninchen, die kurz nach der Geburt in einem Sandkasten gefunden wurden und zu ihr kamen.

Mit dem Preisgeld will Rothwinkler auch Futter für den Winter kaufen

Dass ihr Tierschutzpreis mit 6000 Euro dotiert ist, bedeutet für die 76-Jährige, die schon eine Menge Geld für ihre Schützlinge ausgegeben hat, eine Erleichterung. Es gebe in ihrer Station viele Dinge zu erneuern, sagt sie. Unter anderem müssten der Zaun und eine Hütte repariert werden. Und dann möchte Rothwinkler Futter für den Winter kaufen, damit die bis dahin freigelassenen Rehe zur Fütterung zu ihr zurückkommen können.

Im vergangenen Jahr kam die flugunfähige Jungstörchin Hanni zu Heidi Rothwinkler und wurde dann doch noch flügge.