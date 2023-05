Trauer in Wessobrunn und Weilheim: Bekannter Pfarrer gestorben

Von: Magnus Reitinger

Fahnenabordnungen und Musik geleiteten Adalbert Mayer (r.), als er im Oktober 2007 nach 35-jährigem Wirken in Wessobrunn in den Ruhestand verabschiedet wurde – hier auf dem Weg mit Pater Tobias und der damaligen Bürgermeisterin Herta-Brigitte Lang. © archiv gierig

Pfarrer Adalbert Mayer, der über drei Jahrzehnte in Wessobrunn wirkte, ist im Alter von 88 Jahren gestorben

Wessobrunn/Weilheim – Die Wissenschaft der Theologie und die praktische Arbeit als Seelsorger vor Ort: Diese beiden Welten bestimmten das Leben von Pfarrer Adalbert Mayer. 35 Jahre lang war er Pfarrer von Wessobrunn, daneben hatte er über 20 Jahre eine Professur für Kirchenrecht in Benediktbeuern inne. Am vergangenen Mittwoch ist Mayer, der zuletzt als Ruhestandsgeistlicher in Weilheim lebte und wirkte, im Alter von 88 Jahren gestorben.

Geboren am 11. Mai 1934 in Dinkelscherben, begann Adalbert Mayer nach der Schulzeit seine Priesterausbildung im Herzoglichen Georgianum in München und wurde 1962 in der dortigen Universitätskirche St. Ludwig für das Bistum Augsburg zum Priester geweiht. Nach zwei Jahren als Kaplan an der Augsburger Moritzkirche wurde er für ein aufbauendes Kirchenrechtsstudium freigestellt und promovierte 1974 an der Universität München zum Thema „Messstipendien“. 1981 wurde ihm eine Professur für Kirchenrecht an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer in Benediktbeuern anvertraut, die er bis zu seiner Emeritierung 2002 innehatte.

1986 wurde Mayer Pfarrer von Wessobrunn

Parallel zu seiner akademischen Laufbahn wurde der Schwabe erst zum Pfarrvikar und 1986 schließlich zum Pfarrer von Wessobrunn ernannt. Dort wirkte er für 35 Jahre, engagierte sich auch bei der Kulturvereinigung Wessofontanum sowie als Buchautor – und freute sich, „im schönsten Pfarrhof in der Diözese Augsburg leben zu dürfen“. Die Wiedererrichtung der Wessobrunner Marienbruderschaft „Mutter der schönen Liebe“ war ihm dabei ein Herzensanliegen. Er sei „ein Glücksfall für unsere Pfarrei“ gewesen, lobte die damalige Bürgermeisterin Herta-Brigitte Lang, als Mayer – der auch Ehrenbürger von Wessobrunn war – im Oktober 2007 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Von da an wohnte der Geistliche in Weilheim, wo er das Seelsorgeteam der Pfarreiengemeinschaft (PG) als Ruhestandspriester unterstützte und „das kirchliche Leben in den Pfarreien aktiv mitgetragen hat“, wie die PG in einem Nachruf auf ihrer Homepage schreibt: „Seit 2020 war sein Dienst dann vor allem das Gebet und die Präsenz als Mitfeiernder der Gottesdienste“ – bis hin zu den diesjährigen Ostermessen.

Fernsehauftritte als Geistlicher

In früheren Jahren trat Mayer auch im Fernsehen als Geistlicher auf, etwa als Darsteller eines Priesters in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ sowie im Film „So weit die Füße tragen“. Auch danach stand er Medienschaffenden gern zur Seite, wenn es um die Darstellung von Kirche und Geistlichkeit im Film ging. „Ihm ist es gelungen, Pastoral und Recht, Hirn und Herz miteinander in Verbindung zu bringen“, so würdigt der Augsburger Bischof Bertram Meier den nun verstorbenen Seelsorger und Theologen. Adalbert Mayer – der sich selber als „eher konservativen Pfarrer“ bezeichnete und im Sommer 2022 noch sein 60-jähriges Priesterjubiläum mit einer Messe in der Wessobrunner Pfarrkirche beging – hat dem Bischof zufolge in seinem Wirken gezeigt, „dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit für einen Seelsorger ein Paar sein müssen“.

Begräbnismesse und Beisetzung von Pfarrer Adalbert Mayer ist am kommenden Samstag, 6. Mai, um 10 Uhr in Wessobrunn. Am Freitag, 5. Mai, um 18.45 Uhr wird dort der Totenrosenkranz gebetet. In Weilheim wird am Donnerstag, 11. Mai, die Abendmesse um 19 Uhr in St. Pölten als Gedenkgottesdienst für Pfarrer Adalbert Mayer gestaltet.

