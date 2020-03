Wahl in Wessobrunn: Staatsschutz ermittelt

von Andreas Baar schließen

Der Staatsschutz ermittelt mittlerweile wegen einer möglichen Wahlfälschung in Wessobrunn. Im Vorfeld der Kommunalwahl am 15. März war die Polizei in der Gemeinde angerückt und hatte Stimmzettel beschlagnahmt. Sogar ein Rechtshilfeersuchen im Ausland ist gestellt.