Storchenretterin vom Veterinäramt überprüft - Zwei Tiere sind schon wieder gesund

Von: Andreas Jäger

Startfreigabe: Zwei Störche und der Fischreiher, die sich in Rothwinklers Obhut befanden, sind nun wieder fit und suchten das Weite. © Veterinäramt

Kurz nach unserem Bericht bekam Heidi Rothwinkler, die eine Tierauffangstation in Paterzell betreibt, einen Kontrollbesuch vom Veterinäramt. Von den von ihr gepflegten Störchen haben sich indes zwei wieder erholt, ein Storch musste eingeschläfert werden.

Landkreis – Nachdem die Heimatzeitung darüber berichtete, dass Heidi Rothwinkler in Paterzell mehrere Störche, die beim Hagelunwetter am Wochenende schwer verletzt wurden, wieder aufpäppelt, bekam diese jetzt Besuch vom Veterinäramt des Landkreises. Das teilte das Landratsamt mit. „Die notwendige artgemäße und verhaltensgerechte Unterbringung wurde vor Ort geprüft und die notwendige Fach- und Sachkunde von Frau Rothwinkler konnte bestätigt werden“, so Veterinärin Dr. Sabine Tralmer in der Pressemitteilung. Man habe der Tierretterin daraufhin kurzfristig die „Erweiterung Ihrer Erlaubnis nach §11 Tierschutzgesetz für eine bestimmte Anzahl von Tieren zuerkannt“.

Ein Storch befindet sich derzeit noch in Rothwinklers Obhut. © Veterinäramt

Das Landratsamt teilte weiter mit, dass sich vier Störche nun erholt hätten und in die Freiheit entlassen werden konnten. Die Untere Naturschutzbehörde sei mit einbezogen und informiert worden. Auch das Veterinäramt der Regierung von Oberbayern sicherte seine Unterstützung zu, etwa falls weitere Tierkliniken involviert werden müssen.

Auf Nachfrage der Heimatzeitung sagte Rothwinkler, dass zwei Störche, um die sie sich gekümmert hat, sowie der Fischreiher mittlerweile wieder weitergeflogen seien, während ein Storch aufgrund gebrochener Flügel leider eingeschläfert werden musste. Bei zwei anderen Störchen habe sie lediglich bei der Auswilderung geholfen. Ein Storch bleibt indes noch ein wenig bei ihr: „Der will sich noch ein bisschen erholen.“ Die Überprüfung durch das Veterinäramt komme regelmäßig vor und sei „sehr wichtig“, so Rothwinkler.