„Haben wir doch schon tausendmal diskutiert“: Schlagabtausch um geplantes Feuerwehrhaus in Forst

Von: Roland Halmel

Auf dem Raiffeisenfeld sollen Feuerwehrhaus und Vereinsheim gebaut werden. © halmel

Die Planung für das Feuerwehrhaus und Vereinsheim in Forst kommt voran. Der Wessobrunner Gemeinderat fasste den Aufstellungsbeschluss einer Einbeziehungssatzung, um die im Außenbereich liegende Fläche auf dem Raiffeisenfeld bebauen zu können.

Forst – In der Sitzung wurden zudem die aktuellen Pläne, die maßgeblich Ratsmitglied Tom Füller ehrenamtlich erstellte, vorgestellt. Für eine kurze, aber heftige Diskussion sorgte dabei der Einwurf von Franz Erhard, der vorschlug, das vierte Tor des geplanten Feuerwehrhauses für eine Nutzung durch den gemeindlichen Bauhof, der derzeit in Forst in gepachteten Räumlichkeiten untergebracht ist, vorzusehen.

Diskussion um geplantes Feuerwehrhaus: Bürgermeister beschwichtigt

„Wir haben den Bedarf für die vier Tore, weil wir die Fahrzeuge und die Anhänger dafür haben. Die Zuschussanträge dafür sind auch schon so durchgegangen“, verteidigte Andreas Reßler die geplante Größe des Feuerwehrhauses. „Das haben wir doch schon tausendmal diskutiert. Wir brauchen diese Größe, weil wir im Keller die Vereinsräume der Schützen und Musiker haben, die den Platz benötigen“, war Füller über den Einwand sichtlich verstimmt. Bürgermeister Georg Guggemos versuchte, Schärfe aus der Diskussion zu nehmen, mit dem Verweis, dass der Pachtvertrag für die Bauhof-Räume langfristig läuft. „Und wenn die Entwicklung so sein sollte, dass die Feuerwehr irgendwann mal weniger Platz braucht, kann man die Idee mit dem Bauhof besprechen“, meinte Guggemos, ehe der Gemeinderat einstimmig den Aufstellungsbeschluss absegnete.

Projekt soll circa 4,3 Millionen kosten

Der weitere Fahrplan des Projekts, das laut der aktuellen Schätzung etwa 4,3 Millionen Euro kosten soll, sieht nun vor, die Bauleitplanung voranzutreiben. Nach der Vergabe der Objektplanung und Statik soll schließlich die Eingabeplanung erstellt werden. „Die Planung sollte in diesem Jahr abgeschlossen werden“, erklärte Guggemos auf Nachfrage.

„Das Projekt können wir stemmen“, ist der Rathauschef überzeugt. Durch Förderungen, die Gemeinde rechnet dabei derzeit mit etwa 350 000 Euro sowie einem erheblichen Maß an Eigenleistung, ist Guggemos überzeugt, deutlich unter der Kostenschätzung bleiben zu können. „Wir haben das bei der Schule in Forst geschafft, das schaffen wir auch beim Feuerwehrhaus und Vereinsheim“, so der Bürgermeister.

