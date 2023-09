Zwischen Rindenschrunden und Goldmosaik: Kunstausstellung im Wessobrunner Rathaus

Teilen

Eine Fee ist auf einem der Gemälde von Anisa Nui zu sehen. © Andreas Bretting

Erstmals dient der große „Gaispoint-Saal“ im Wessobrunner Rathaus einer Kunstausstellung. Fünf lokal verbundene Kreative zeigen Beispiele ihrer Arbeiten, und Renata Hirtl kombiniert ihre Exponate sogar mit einem Gewinnspiel.

Wessobrunn – Schon am Gang vor dem Raum grüßen die Gemälde von Anisa Nui. Die Künstlerin, die an verschiedenen Enden der Welt lebt „und im Sommer oft auch in Wessobrunn“, gestaltet ihre Motive in leicht pastosem Farbauftrag. Das kann ein schroffer Berggipfel sein, aber häufig findet sich auch ein eher esoterischer Gehalt.

Das Verbinden von Gegensätzen scheint bei Nui ein Leitmotiv: Mann und Frau liebevoll verbunden auf einer Mondschaukel, oder eine Fee, die nicht bloß Flügel trägt, sondern auch Spiralen am Kopf, die Schlangen oder Hörner sein könnten. Interessant ist das Bild mit einer Mauer, die einen Kronenstein in Herzgestalt besitzt: ein Ausdruck der Spannung von Separation und Zuwendung – autonom sein und sozial verbunden sein, ein Grundtopos der Entwicklungspsychologie.

Opposition zwischen Krieg und Pazifismus

Überhaupt berührt das Thema der Gegensätze aktuell viele Künstlerseelen: Renata Hirtl steuert Papierwerke bei, welche die Opposition zwischen Krieg und Pazifismus darstellen. Holzkünstler Eduard Neuner sägt aus einem morschen Stamm eine Scheibe, deren ausgefaulter Kern auf eine dunkle Splintpartie in Gestalt eines Engels ausstrahlt: „Das hat mich sofort fasziniert“, sagt Neuner, „es könnte die Heilung der Welt ausdrücken.“

Derweil begrüßte Hausherr und Bürgermeister Georg Guggemos am Donnerstagnachmittag persönlich zur „1. Wessobrunner Kunstausstellung“ eine kleine Vernissagengesellschaft, die zusätzlich in den Genuss von zwei Geigenstücken kam, welche die neunjährige Greta Juna Rätjes mit respektabler Sicherheit vortrug. Aus Hintergrundgesprächen war zu erfahren, dass einer der Hauptideengeber der Ausstellung der Klostergut-Bildhauer Leonhard Schlögel gewesen war, der sich aber wegen dem bürokratischen Vorlauf zurückzog.

Bei der Ausstellungseröffnung (v.l.): Anisa Nui, Eduard Neuner, Renata Hirtl, die mit einem Prospekt an die abwesende Anja Wohlang („Mosalina“) erinnert, Wolfhart Bach mit einer Perlmuttschale und Violinistin Greta Juna Rätjes. © Ralf Ruder

Im Rathaus indes zeigen viele Aussteller noch weitere Seiten ihrer Vielfältigkeit: Eduard Neuner etwa bietet in meisterlicher Holzästhetik ausgeführte Mini-Möbel ebenso wie ein feines Reliefbild aus einem quadratmetergroßen Stück Lindenholz. Schrundige Rindeneinschlüsse vermitteln die Silhouette eines Frauentorsos, „und das überraschende war: seit ich die Profile etwas nachgearbeitet habe, kann man seitlich einen daneben liegenden Mann sehen.“ Obzwar jeder der ahnbaren Körper eine Wunde aus harzblutendem Rindeneinschluss besitzt, scheint die mögliche Kuschelposition erneut auf das Thema der „Heilung“ hinzudeuten.

Von starker Präsenz sind die Mosaikarbeiten von „Mosalina“ (Anja Verena Wohlang). Ob sie aus den schimmernden Steinchen Portraits nach Fotos ausarbeitet, ob sie eine Gartenstele mit einem Materialmix aus Fundholz und vergoldeten Kugeln komponiert oder ob sie fantasievolle Hochformater in stilistischer Nähe zu Gustav Klimt puzzelt: Stets gelingen echte Hingucker.

Ikonografische Wessobrunner Mariendarstellung

Schimmernde kleine Teile verwendet auch Perlmuttschneider Wolfhart Bach und kreiert aus der glänzenden Muschelschale kleine Anhänger, die vom Ginkgoblatt über das ausgefräste Löwenbräu-Wappentier bis hin zur modernen Abstraktion reichen. Für den Könner, der aus dem Solinger Spezialbetrieb „Paul ter Horst“ für Perlmuttbesteck stammt, ist keine Schmuck-Formgebung unmöglich; und für Mediziner fertigte er schon den Äskulapstab als Kettenanhänger. Als reines Schaustück gesellt er im Schaukasten eine antike Gemme dazu. Sie zeigt das Letzte Abendmahl, fein in Perlmutt ziseliert.

Auch Renata Hirtl bietet weitere Abwechslung: Sie zeigt Druckgrafiken, welche die ikonografische Wessobrunner Mariendarstellung, die „Mutter der Schönen Liebe“, mit Geige, Spinnrad, Laute oder Blumenstrauß kombiniert. „Nicht nur in der Kontemplation, auch im künstlerischen Tun kann man Hingabe erleben“, sagt die Künstlerin. Die Besucher können ihrerseits im Blick auf einen „Schmetterlings“-Schaukasten versinken, dessen „Tiere“ effektvoll aus Streifen von Verpackungstüten gebogen sind. Auch zeigt Hirtl Collagen aus Blättern – „und wer es schafft, die meisten Pflanzen zu bestimmen, der kann seinen Zettel abgeben und am Schluss bekommt die größte Zahl an richtigen Namen von mir ein Kunstwerk nach Wahl“.

VON ANDREAS BRETTING

Geöffnet

ist die Ausstellung im Wessobrunner Rathaus noch bis Montag, 2. Oktober. Und zwar jeweils montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr, donnerstags zusätzlich zwischen 14 und 18 Uhr. Geöffnet ist auch während des Pfarrfests am Feiertag, 3. Oktober.