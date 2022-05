Wessobrunn muss Ausgaben im Blick haben

Von: Roland Halmel

Die Gemeinde Wessobrunn hat ihren Haushaltsplan für das Jahr 2022 verabschiedet. Er umfasst einen Etat von über elf Millionen Euro. Neben der Corona-Pandemie macht sich jetzt auch die Inflation bemerkbar.

Wessobrunn – Den Haushaltsplan einer Gemeinde zu erstellen ist immer eine Sache, die von vielen Unwägbarkeiten begleitet wird und alle Beteiligten vor eine große Herausforderung stellt. In den letzten zwei Jahren war die Pandemie das große Fragezeichen, das die Etatzusammenstellung enorm erschwerte. Zu Corona, das immer noch ein Thema ist, kommt in diesem Jahr mit der Inflation eine weitere Schwierigkeit dazu. „Da müssen wir schauen, wo unsere Ausgaben hinlaufen“, meinte Wessobrunns Kämmerin Anett Bauer-Wunderlich bei der Vorstellung des Zahlenwerks im Gemeinderat.

Das Haushaltsvolumen beläuft sich in Summe in etwa auf der Planung des Vorjahres, die 10,8 Millionen Euro vorsah. Die Zahlen für das laufende Jahr weisen einen Gesamtetat von 11,1 Millionen Euro aus. „Der Vermögenshaushalt ist so hoch, weil sich die Abrechnung des Breitbandausbaus komplett in 2022 verschoben hat“, erklärte Bauer-Wunderlich.

Aus der Gewerbesteuer erwartet sie Einnahmen in Höhe von rund 1,4 Millionen und damit in der Größenordnung des Vorjahres. „Das ist durchaus positiv, da liegen wir über dem Schnitt der letzten drei Jahre“, führte die Kämmerin aus. Auch die Einkommenssteuerbeteiligung liegt bei fast 1,5 Millionen Euro auf dem Niveau von 2021. Die Schlüsselzuweisung, die im Vorjahr noch komplett ausfiel, ist jetzt mit 146 000 Euro angesetzt.

Auffallend bei den Einnahmen im Verwaltungshaushalt ist der Anstieg der Miet- und Pachteinnahmen um rund 30 000 Euro auf 191 000 Euro, die unter anderem durch die Vermietung der Räumlichkeiten im Rathaus zustandekommen.

Die dicken Brocken auf der Ausgabenseite sind die Personalkosten, die 1,6 Millionen Euro (Vorjahr 1,48 Mio Euro) umfassen. „Das ist eine Planzahl, da haben wir eine Deckungsreserve eingeplant“, berichtete Bauer-Wunderlich. Der zweite große Posten, die Kreisumlage, sank gegenüber dem Vorjahr von 1,85 Millionen Euro auf jetzt 1,47 Millionen Euro. „Ich bin gespannt, wo sich die hin entwickelt, sie wird wohl zukünftig wieder steigen.“ Die Kämmerin rechnet in diesem Bereich mit höheren Belastungen in den nächsten Jahren.

Im Vermögenshaushalt, der knapp 5,7 Millionen Euro umfasst, schlägt der Breitbandausbau mit 4,4 Millionen Euro am deutlichsten zu Buche. Dagegen sind die Bauvorhaben bei Straßen, Wasserleitungen, beim Rathaus und beim Feuerwehrhaus Forst mit zusammen rund 650 000 Euro vergleichsweise überschaubar.

Finanziert wird der Vermögenshaushalt zum großen Teil aus den Zuschüssen für den Breitbandausbau in Höhe von über 4,2 Millionen Euro. Dazu kommen die Veräußerung von Anlagevermögen (175 000 Euro), Beiträge (336 000 Euro), eine Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (133 000 Euro), ein Darlehen (360 000 Euro) sowie eine Entnahme aus den Rücklagen (426 000 Euro). Letztere belaufen sich danach noch auf 2,3 Millionen Euro. Im Vergleich dazu hat die Klostergemeinde zum Jahresende 2022 Schulden von knapp 1,2 Millionen Euro. „Einer möglichst geringen Verschuldung muss weiterhin hohe Priorität eingeräumt werden“, riet Bauer-Wunderlich zum Abschluss der Zahlenpräsentation dem Gemeinderat. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass die Einnahmen und Ausgaben „bei der derzeitigen Lage genau beobachtet werden müssen, um schnell gegensteuern zu können“. Ohne große Diskussion wurde der Haushaltsplan, der unveränderte Sätze bei der Gewerbe- und Grundsteuer vorsieht, im Anschluss einstimmig genehmigt.