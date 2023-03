1000 Jahre alter Turm: Wessobrunn gibt keinen Zuschuss — „Geld gebe ich lieber für Schwimmkurs für Kinder aus“

Von: Roland Halmel

Der Römerturm in Wessobrunn (rechts) aus dem 13. Jahrhundert. © Halmel

Der Verein „Wessofontanum“ ist mit einem Antrag an den Gemeinderat gescheitert. Er wollte einen Zuschuss zu einer Untersuchung des historischen Römerturms, des ehemaligen Glockenturms des örtlichen Klosters.

Wessobrunn – Mit seinen Tuffsteinmauern hebt er sich von der benachbarten Pfarrkirche St. Johann Baptist und auch von den Klostergebäuden deutlich ab. Die Rede ist vom „Grauen Herzog“ oder auch Römerturm im Innenhof des Wessobrunner Klosters, der inzwischen fast 1000 Jahre alt ist. Mit dem Alter des historischen Baudenkmals beschäftigte sich nun ein Antrag des Vereins „Wessofontanum“, der jetzt im Gemeinderat diskutiert wurde. „Aus der Sicht der Vorstandschaft der Vereinigung ,Wessofontanum’ wäre es an der Zeit, für den Römerturm etwas zu machen“, regte der erste Vorsitzende, Hans Rohrmann, eine Bauforschung und eine wissenschaftliche Untersuchung an.

Römerturm in Wessobrunn, ein „Kulturgut“

Nach seinen Angaben ist es inzwischen 150 Jahre her, dass man sich zuletzt eingehend mit historischen Gebäude befasst hatte. „Wir bitten den Gemeinderat dazu zu beraten, in welcher Höhe eine Investition gewünscht und möglich ist“, schrieb Rohrmann in seinen Antrag. Der Verein hatte auch bereits ein Kostenangebot für eine solche Untersuchung eingeholt, das sich auf etwa 13 000 Euro beläuft.

„Wir haben da durchaus die Verantwortung“, sprach sich Gemeinderat Leopold Hahn wie auch Gerlinde Sterr für das Vorhaben und die Unterstützung durch die Gemeinde aus. „Das ist weniger eine Vereinsunterstützung, das ist für ein Kulturgut“, ergänzte Mirjam Kopp. „Wir brauchen aber ein zweites Angebot“, schränkte Hahn ein.

Römerturm in Wessobrunn: Abstimmung im Gemeinderat endet mit einem Patt

„Bei aller Verantwortung für unser Kulturgut, hat so eine Untersuchung für mich keine zwingende Notwendigkeit“, positionierte sich Thomas Füller dagegen deutlich dagegen. In die gleiche ablehnende Richtung argumentierten Stefan und Franz Erhard. „Das kann man machen, wenn man keine Geldsorgen hat. Das Geld gebe ich lieber für einen Schwimmkurs für Kinder aus“, so Franz Erhard. „Ich sehe das als kein dringliches Thema“, ergänzte Andreas Reßler.

Michael Geburek warb dafür, zu verschieben und erst ein weiteres Angebot abzuwarten. Die Idee brachte Bürgermeister Georg Guggemos auch zur Abstimmung. Die endete mit einem 7:7-Stimmenpatt, wodurch die Vertagung abgelehnt wurde.

Deutlich und zwar mit 0:14 wurde im Anschluss die komplette Förderung des Vorhabens abgelehnt. Der Rathauschef brachte schließlich noch ein Kompromissvorschlag, einen Förderzuschuss der Gemeinde in Höhe von 4000 Euro, ins Rennen. Aber auch diese Alternative fand mit 5:9 Stimmen keine Mehrheit im Gemeinderat.

