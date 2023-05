Alter „Römerturm“: Gemeinde verweigert Geld für Untersuchung, aber Verein gibt nicht auf - An Aktionstag geöffnet

Von: Stephanie Uehlein

Der Verein „Wessofontanum“ möchte die Untersuchung des sogenannten Römerturms in Wessobrunn weiter voranbringen. © H.Tschanz-Hofmann via www.imago-images.de

Mit dem Ziel, von der Gemeinde Geld für eine Untersuchung des „Römerturms“ in Wessobrunn zu bekommen, ist die Vereinigung „Wessofontanum“ zunächst gescheitert. Doch sie kämpft weiter für das Projekt. Bei einem Aktionstag ist der Turm zu besichtigen.

Wessobrunn – „Wer den sonst verschlossenen Turm einmal im Inneren erkunden will, findet hier eine Gelegenheit“, teilt der Verein zu seinem Aktionstag mit. Bei der Veranstaltung, die zum bayernweiten „Heimat.Erlebnistag“ gehört, werden am Sonntag, 21. Mai, von 10 bis 16 Uhr auf dem Klostergelände in Wessobrunn halbstündlich Führungen à 20 Minuten an vier Orten angeboten: im Prälatentrakt, am Brunnenhaus, in der Pfarrkirche und eben im sogenannten Römerturm.

Römerturm in Wessobrunn: Ein „außerordentlich seltenes Beispiel einer mittelalterlichen Klosterburg“

Bei diesem Bauwerk, auch „Grauer Herzog“ genannt, handelt es sich „um ein außerordentlich seltenes Beispiel einer mittelalterlichen Klosterburg, so „Wessofontanum“-Vorsitzender Hans Rohrmann. Und diese sei „in ihrem Kern glücklicherweise noch in weitgehend authentischem Zustand in unsere Zeit gekommen“. Daher strebe „Wessofontanum“ an, eine wissenschaftliche Bauforschung zu dem Turm zu starten. „Zur tatsächlichen Entstehungszeit, zur Bautechnik, zur mittelalterlichen Wehrtechnik und zu damaligen Nutzungsaspekten gibt es viele Legenden und auch viele offene Fragen“, erklärt Rohrmann zum Sinn der geplanten Untersuchung. Als Entstehungszeit des Turms, der sich in Gemeindebesitz befindet, kursierten zwar die Jahre um 1220, doch die Bautechnik spreche eigentlich für eine frühere Phase.

Für die gewünschte Bauforschung wird nach den Worten Rohrmanns, „wie vom Gemeinderat angeregt“, noch ein weiteres Angebot eingeholt; eventuell werde sogar mehr als eines in Auftrag gegeben. Zudem sollen für das Vorhaben Sponsoren, vielleicht auch Stiftungen, gesucht werden, die der Kommune und „Wessofontanum“ „finanziell unter die Arme greifen“. Die Vereinigung hat das Ziel, das Wessobrunner Kulturgut zu erforschen und zu erhalten. Sie plant laut Rohrmann einen zweiten Anlauf, um die Gemeinde um Unterstützung für die Bauforschung zu bitten.

Untersuchung des Römerturms: Gemeinderat hatte sich gegen Kostenbeteiligung ausgesprochen

Im ersten Angebot für die Untersuchung des Römerturms wurden die Kosten auf rund 12 000 Euro beziffert. Der Gemeinderat beriet dann auf Antrag von „Wessofontanum“, ob sich die Kommune finanziell an dem Projekt beteiligen soll. Im Gremium gab es diesbezüglich eine kontroverse Diskussion. Der Gemeinderat sprach sich am Ende einstimmig gegen eine komplette Übernahme der Kosten aus. Zuvor war bereits mit 7:7 Stimmen abgelehnt worden, die Entscheidung zu vertagen und eine zweite Kostenschätzung abzuwarten. Für eine Bezuschussung in Höhe von 4000 Euro gab es ebenfalls keine Mehrheit (5:9 Stimmen).

Tag der offenen Tür Beim Aktionstag von „Wessofontanum“ am Sonntag, 21. Mai, gibt es neben den Führungen ab mittags vor dem Römerturm Wurstsemmeln sowie Kaffee und Kuchen (bei schlechtem Wetter im Pfarrsaal). Die Veranstaltung gehört zum bayernweiten „Heimat.Erlebnistag“. Online-Infos über „Wessofontanum“ unter wessofontanum.de.

Ein Argument für die bautechnische Untersuchung ist laut Rohrmann auch, dass diese ohnehin durchgeführt werden müsste, sollten in Zukunft einmal Restaurierungsarbeiten am Turm anstehen. Dass es das Bauwerk heute noch gibt, ist nicht selbstverständlich: Auf alten Stichen sei der Turm gar nicht zu sehen, sagt Rohrmann. Das ist laut dem Kunsthistoriker ein Hinweis darauf, dass der „Graue Herzog“ gar nicht als Teil des Klosterensembles angesehen wurde und man seinen Abriss plante.

Bisher unbekanntes grafisches Blatt gibt Aufschlüsse über die 1810 abgerissene Klosterkirche

Bei der Mitgliederversammlung von „Wessofontanum“ kam zwar auch das Römerturm-Projekt zu Sprache. Es ging aber ebenfalls um einen Fund, der laut einer Mitteilung „interessante Aufschlüsse“ über das Innere und die Ausstattung der 1810 abgebrochenen Klosterkirche Wessobrunn zulässt: um ein bisher unbekanntes grafisches Blatt mit einer Darstellung von etwa 1745. Diese zeigt insbesondere die Preziosen (Kostbarkeiten) des klösterlichen „Heilthumschatzes“, der eine Reihe von Reliquien enthielt. Über den Fund referierte Ulrich Fürst aus Peißenberg, Privatdozent am Institut für Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Für ihr Engagement bei „Wessofontanum“ wurde Edith Förster zum Ehrenmitglied ernannt. © Cathrin Hartmann

Auch Diemud Pröbstl ist jetzt Ehrenmitglied. Vorsitzender Hans Rohrmann zeichnete sie aus. © Cathrin Hartmann

Bei der Versammlung wurden Diemud Pröbstl und Edith Förster zu „Wessofontanum“-Ehrenmitgliedern ernannt. Pröbstl hat sich im Verein als Archivarin und Kassenprüferin verdient gemacht, Förster als Fotografin und bei der Betreuung der Jahresschrift.

