Wessobrunn will Breitbandausbau für alle

Von: Roland Halmel

Nach Möglichkeit soll es im gesamten Gemeindegebiet von Wessobrunn einen Glasfaseranschluss geben. © DPA

Notfalls eigenes Geld in die Hand nehmen will die Gemeinde Wessobrunn, um den Breitbandausbau im Klosterort weiter voranzutreiben. Das Ziel ist, allen Bürgern Glasfaser zugänglich zu machen. Das war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Wessobrunn – Der Breitbandausbau in den Wessobrunner Ortsteilen ist inzwischen abgeschlossen. Im Zentrum von Wessobrunn erfolgte dabei allerdings kein Ausbau, da dort bereits eine recht schnelle Datenverbindung vorhanden ist. Eine Ausnahme ist der obere Lüßweg im Südosten der Gemeinde, der bei der Geschwindigkeit noch hinterherhinkt.

„Wie in der Bürgerversammlung von Herrn Scherl von der Telekom zugesagt, soll die Bandbreite dort auf mindestens 30 Mbit verbessert werden,“ berichtete Bürgermeister Georg Guggemos in der Gemeinderatssitzung von einem Gespräch mit der Telekom, das er zusammen mit Wessobrunns Digitalreferenten Max Obholzer geführt hatte.

Dabei ging es auch um die weiteren Ausbaupläne in Sachen Breitband. „Ganz Deutschland soll mit Glasfaser ausgestattet werden und den Ortskern Wessobrunn will die Telekom selbst machen“, erklärte Obholzer. Für die Klostergemeinde ist dieser Ausbau auch sehr wichtig. „Unser Ziel sind dabei 100 Prozent“, machte Obholzer deutlich. Alle Gemeindebürger sollten die Möglichkeit haben, einen Glasfaseranschluss zu bekommen, so Obholzer. Die Gemeinde wäre dazu auch bereit, anteilige Kosten dafür zu übernehmen. „Es soll eine Kostenermittlung erstellt werden, was ein vollflächiger Ausbau kosten würde und welche Mittel die Gemeinde dafür bereitstellen muss, um ein Förderprogramm nicht mehr in Anspruch zu nehmen“, ergänzte Guggemos.

Es gibt aber auch einen Pferdefuß bei den Plänen der Telekom. „Sie wird den Ausbau nicht vor 2028 machen“, meinte Obholzer. Als Alternativen böten sich deshalb an, dass die Gemeinde die Maßnahme in Eigenregie durchführt oder, dass ein anderer Anbieter einsteigt. Die Firma UGG („Unsere grüne Glasfaser“) ist diesbezüglich schon in der Gemeinde vorstellig geworden.

„Wenn wir es selbst machen, sind wir vielleicht ein Jahr schneller als die Telekom und wenn es ein Dritter macht, hat der danach eine Monopolstellung“, waren für Obholzer die beiden Alternativen aber nicht unbedingt attraktiv. „Wenn die Telekom ausbaut, kann man selbst jeden Anbieter auswählen,“ laut Obholzer muss das ehemalige Staatsunternehmen seine Leitung auch anderen zur Verfügung stellen.

Was den Zeitfaktor angeht, sieht er auch noch Luft nach oben. „Mein Vorschlag wäre es die Telekom zu nehmen und zu verhandeln, vielleicht kann man dann die Sache beschleunigen“, schloss Obholzer den Sachstandsbericht in der Gemeinderatssitzung, den der Gemeinderat ohne große Diskussion zur Kenntnis nahm.