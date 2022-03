Wessobrunner Trachtenkapelle in finanzieller Schieflage: Gemeinde sagt Zuschuss und Darlehen zu

Von: Roland Halmel

Das Wessobrunner Fest, das die Wessobrunner Trachtenkapelle traditionell Anfang August im Klostergut ausrichtet, war die Haupteinnahmequelle und fiel in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt aus. © Roland Halmel

Die Gemeinde Wessobrunn unterstützt ihre Trachtenkapelle finanziell. So kann auch ein neuer Dirigent bezahlt werden.

Wessobrunn – Wegen der Coronapandemie keine Auftritte, deshalb keine Einnahmen und dann auch noch kein Dirigent. Bei der Wessobrunner Trachtenkapelle war die Situation alles andere als rosig. Um wenigstens das Dirigenten-Problem zu lösen, baten die Musiker den Gemeinderat um finanzielle Unterstützung: „Seit der Wiedergründung der Trachtenkapelle nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir das Glück, immer einen Dirigenten aus den eigenen Reihen stellen zu können. Nachdem unser Dirigent Stefan Polakowski das Amt zum 31. Dezember 2021 niedergelegt hat, war es uns aber nicht möglich, jemanden aus den eigenen Reihen für dieses Amt begeistern zu können“, schrieb Uli Klitzner, der Vorsitzende der Trachtenkapelle, in seinen Antrag an den Gemeinderat.

Inzwischen gibt es mit Rupert Bauer aus Uffing einen externen Kandidaten für den Dirigentenposten. „Weil wir in den letzten Jahren keinerlei Einnahmen generieren konnten, ermöglicht es unser Kassenstand nicht, den neuen Dirigenten zu bezahlen“, beschrieb Klitzner das Dilemma der Musiker, die deshalb um eine jährliche Finanzspritze von 6000 Euro baten.

3000 Euro als Zuschuss, 3000 Euro als Darlehen für Wessobrunns Musiker

„Die Kapelle ist in einer Notlage. In so einem Fall sollten wir sie unterstützen“, sagte Bürgermeister Georg Guggemos. Die Gemeinderäte sahen das grundsätzlich genauso, wobei über die Details, wie die Unterstützung erfolgen soll, unterschiedliche Ansichten vertreten wurden: „Für Kultur sollten wir durchaus mehr Geld in den Haushalt einstellen, ob es aber so ein hoher Betrag für die Kapelle sein muss?“, fragte Richilde Kölbl. „Ich bin dafür zu helfen, aber könnte man das nicht auch mit einem zinslosen Kredit und einem Zuschuss in Höhe eines Drittels machen?“, meinte Stefan Erhard. Diese Idee unterstützte auch Gerlinde Sterr, die aber darauf hinwies: „So ein Zuschuss zieht auch Nachfolgeanträge nach sich.“ „Wenn ein Verein in einer Notlage ist, kann man das schon im Einzelfall prüfen“, sagte Max Obholzer. Er sehe keine große Gefahr, dass die Gemeinde mit Unterstützungsanträgen überflutet werde. „Nach Corona können sie wieder Geld verdienen, deshalb bin ich für einen Teil Darlehen und einen Teil Zuschuss“, meinte Michael Geburek.

Dieser Vorschlag fand die Mehrheit. Für eine Summe von 6000 Euro stimmten nur drei Gemeinderatsmitglieder. Mit deutlicher Mehrheit entschied das Ratsgremium, den Trachtenmusikern 3000 Euro als Zuschuss und 3000 Euro als zinsloses Darlehen zur Überbrückung der finanziellen Notlage zukommen zu lassen.