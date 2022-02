Traktor kippt am Forster Berg um: Drei Jugendliche verletzt - ein 15-jähriges Mädchen schwer

Von: Thomas Eldersch

Drei Menschen sind bei einem Unfall mit einem Traktor verletzt worden. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen wurden drei Jugendliche verletzt. Sie waren mit einem Traktor unterwegs, als dieser umkippte. Die Polizei ermittelt.

Wessobrunn - In den frühen Morgenstunden hat sich am Forster Berg ein Unfall mit einem Traktor ereignet. Am Steuer saß ein 17-Jähriger, der wohl die Kontrolle über sein Gefährt verloren hat. Er und seine beiden Mitfahrer wurden teils schwer verletzt. Anschließend tischte er den Polizeibeamten eine Geschichte auf, die wohl nur die halbe Wahrheit war.

Unfall am Forster Berg: Traktor kippt zur Seite um

Es war gegen 3 Uhr am Samstagmorgen, als der 17-Jährige auf seinem Traktor mit zwei Freunden den Forster Berg hinab Richtung Zellsee fahren wollte. In der Nähe des Weilers Schönwag kippte das Gefährt um und landete auf der linken Seite, schreibt die Polizeiinspektion Weilheim in einer Pressemitteilung.

Bei dem Unfall verletzte sich der 17-jährige Fahrer leicht, heißt es weiter. Ein 17-jähriger Mitfahrer aus Weilheim zog sich ebenfalls nur leichte Verletzungen zu. Für eine 15-Jährige aus dem Weilheimer Umland ging die Spritztour nicht so glimpflich aus. Sie wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt.

Unfall mit Traktor: Es war auch Alkohol im Spiel

Zur Unfallursache sagte der Fahrer aus, er hätte das Lenkrad verrissen. Deshalb sei der Traktor umgekippt. Die Beamten merkten im Laufe ihrer Untersuchungen aber schnell, dass das nur die halbe Wahrheit war. Sie ließen den Jugendlichen einen Alkoholtest machen. Dieser ergab einen Wert über ein Promille. Seinen Führerschein zogen die Ordnungshüter daher gleich ein.

Der Schaden an dem Fahrzeug fiel relativ gering aus. Von lediglich 1000 Euro geht die Polizei aus. Jedoch liefen bei dem Unfall Betriebsstoffe aus, weswegen weitere Einsatzkräfte zur Unfallstelle gerufen wurden. Neben drei Rettungswagen waren auch die Straßenmeisterei Weilheim sowie die Feuerwehren aus Forst und Peißenberg vor Ort. (tel)