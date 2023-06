Wetterbeobachter zieht Bilanz: Wonnemonat Mai war dieses Jahr deutlich zu nass

Observatorium auf dem Hohen Peißenberg

Deutlich zu feucht präsentierte sich der Mai laut der Monatsbilanz von Wetterbeobachter Siegmar Lorenz vom Observatorium auf dem Hohen Peißenberg.

Hohenpeißenberg – Der Mai begann gleich am ersten Tag mit kräftigem Dauerregen, welcher am 2. Mai in starke Schauer überging. Entsprechend war es auf dem Hohen Peißenberg sehr trüb mit Temperaturen um nur 10 Grad Celsius an beiden Tagen. Es lag eine Tiefdruckrinne über uns, die sich von Südskandinavien bis Sizilien ausgebreitet hatte. Damit war mit einer Luftströmung aus nördlicher Richtung kalte und feuchte Polarluft nach Mitteleuropa vorgedrungen.

Sie kam am 3. und 4. Mai unter Hochdruckeinfluss. Damit waren zwei trockene Tage verbunden. Die Temperaturen stiegen bis zum 5. Mai auf 21 Grad Celsius (höchste Frühlingstemperatur bis zu diesem Datum). Die Sonne schien am 3. und 4. Mai – zum ersten Mal in diesem Frühjahr – knapp 14 Stunden.

Wetterrückblick auf den Wonnemonat Mai: Mittelmeertief sorgte für tagelangen Regen

Am 5. Mai zog ein Randtief heran, und von Südwesten wurde zunächst milde, jedoch sehr feuchte Luft herangeführt. Während der Nordosten unter dem Einfluss eines Skandinavienhochs lag, herrschte über den Alpen und weiter südlich tiefer Luftdruck. Die Folgen dieser ziemlich festgefahrenen Wetterlage führten vom 7. bis 11. Mai auf dem Hohen Peißenberg zu einer Niederschlagssumme von 98 Litern pro Quadratmeter. An diesen fünf Tagen fielen 75 Prozent der im gesamten Monat zu erwartenden Regenmenge. Vom 5. bis 7. Mai traten Gewitter auf, dabei am 7. mit Hagel. Auch gingen die Tagesmaxima bis zum 10. Mai erneut bis auf 10 Grad Celsius zurück.

Zu Beginn der 2. Dekade stellte sich über mehrere Tage eine stationäre Wetterlage ein. Über dem Atlantik lag ein Hoch, ein weiteres über dem Baltikum und dazwischen ein umfangreicher Tiefdruckkomplex, welcher auch große Teile Südeuropas umfasste. Dieses Tief mit Zentrum über Italien wurde bis in große Höhen mit Warmluft vom Balkan versorgt und dadurch intensiviert, da die Luft über dem Mittelmeer viel Feuchtigkeit aufnehmen konnte. So kamen die tagelangen Niederschläge über der Emilia-Romagna zustande.

Maximale Temperaturen lagen zwischen sieben und 13 Grad

Während der gesamten zweiten Dekade stand Süddeutschland unter dem Einfluss des Mittelmeertiefs, welches sich immer wieder regenerieren konnte. So regnete es bis zum 17. Mai täglich – am 16. mit einer Tagessumme von 33 Litern pro Quadratmetern besonders stark. Vom 18. bis 20. Mai fiel kaum noch Niederschlag, jedoch blieb uns der Wolkenschirm des Tiefs erhalten. Daher schien die Sonne während der zweiten Dekade insgesamt auch nur 22 Stunden. Bei wolkenlosen Verhältnissen sind im Mai täglich bis zu 14 Stunden möglich. Bis Dekadenende hatten wir – aber auch weite Teile Süddeutschlands – unser Monatssoll an Niederschlag bereits weit überschritten. In Sachsen-Anhalt und Vorpommern waren nur einige wenige Liter pro Quadratmeter Niederschlag gefallen (dabei blieb es bis zum Monatsende), in Süddeutschland dagegen fast 200 Liter pro Quadratmeter.

Während der 2. Dekade lagen die Tagesmaxima nur zwischen 7 und 13 Grad. Erst am 20. Mai wurden 19 Grad erreicht. Zu Beginn der dritten Dekade erreichte uns Warmluft aus Südosten, am 23. Mai von Nordwesten jedoch noch eine Tiefdruckrinne mit Schauern und Gewittern. Am Hohen Peißenberg dauerte das Gewitter fünf Stunden – zunächst ohne Niederschlag. Nachmittags fiel kurzzeitig Hagel.

Schwall kalter Luft aus Nordwesten gab die „Zugabe“ - Dennoch fiel der Mai 1,5 Grad zu warm aus

Als „Zugabe“ folgte am 24. Mai nochmals ein Schwall kalter Luft aus Nordwesten in Gestalt eines „Kaltlufttropfens“. Dabei handelte es sich um ein mit Kaltluft angefülltes Höhentief. Das Temperaturmaximum sank erneut unter 10 Grad, die Sonne zeigte sich nicht. Danach stellte sich Hochdruckeinfluss ein mit aber nur langsam ansteigenden Temperaturen. Ab dem 25. Mai blieb es durchgängig trocken. Nach wochenlangem feuchten und kühlen Wetter bestimmte ein Hoch bis zum Monatsende unser Wetter.

Sehr auffällig in den letzten Wochen war der häufige Nordostwind, welcher während der letzten Dekade fast täglich in Böen lebhaft bis stark wehte und zu beschleunigter Austrocknung der Böden führte – dazu gab es meist hohen Luftdruck über dem Baltikum sowie tiefen südlich der Alpen. Daraus resultierte auch das relativ kühle Wetter der dritten Dekade. Trotz maximalen Sonnenscheins kletterten die Temperaturen in Südbayern tagsüber nur zögernd über 20 Grad, auf dem Hohen Peißenberg blieben sie knapp darunter.

Insgesamt fiel der Mai mit einer Monatsmitteltemperatur von 10,9 Grad auf dem Hohen Peißenberg um 1,3 Grad zu warm aus. Wärmster Tag war der 22. Mai mit 24 Grad Celsius. 20 Grad Celsius wurden nur an drei Tagen überschritten. Das Monatsminimum betrug am 17. Mai 3 Grad Celsius.

Unser Niederschlagssoll von 131 Litern pro Quadratmeter (Durchschnittswert von 1961 bis 1990) wurde im Mai weit überschritten. Es fielen 191 Liter pro Quadratmeter Niederschlag (146 %). Messbarer Niederschlag fiel auf dem Hohen Peißenberg an 16 Tagen. An sieben Tagen beobachteten wir Gewitter. Hagel und Graupel fielen an jeweils zwei Tagen.

Die Sonne schien im Mai 186 Stunden, was ziemlich genau dem Normalwert entsprach. Nur durch das Hochdruckwetter der dritten Dekade wurde dieser Wert noch erreicht. An sieben Tagen sahen wir die Sonne nicht. Mit über zehn Stunden Sonnenschein wurden wir an acht Tagen verwöhnt. Im Nordosten Deutschlands schien die Sonne rekordverdächtige 300 Stunden.