400 Menschen demonstrieren gegen Ausbau der B 2

Teilen

Fordert Chancengleichheit zwischen dem Auto und dem öffentlichen Personennahverkehr: Astrid Schamper, die Organisatorin der Kundgebung. © Ralf Ruder

Rund 400 Menschen waren am Samstag zu einer Demonstration nach Wielenbach gekommen. Es ging gegen den Ausbau der Bundesstraße 2 und um die Vernachlässigung der Werdenfelsbahn.

Wielenbach – „Nicht gegen Autos, sondern gegen den übermäßigen Straßenausbau“, richtete sich laut Astrid Schamper die Demonstration. „Wir wollen Chancengleichheit zwischen dem Auto und dem öffentlichen Personennahverkehr“, so die Organisatorin der Veranstaltung weiter. Die Gegner des „Monsterausbaus“ der B 2 würden nicht aufgeben, auch wenn ihre Petition abgeschmettert worden sei (wir berichteten). Anstatt Millionen Euro an der Bundesstraße zu vergraben, sollten die Werdenfelsbahn zweigleisig ausgebaut und die beiden Bahnhöfe in Wilzhofen und Wielenbach wieder eingerichtet werden. Dies würde keine neuen Kosten verursachen, wenn man das Geld, das für den Straßenausbau vorgesehen ist, für den Ausbau der Bahn verwende.

Bürgermeister ist ncht gegen den Fortschritt

Es sei „ein Wahnsinn, was hier gebaut werden soll“, so Harald Mansi. Der Wielenbacher Bürgermeister ist davon überzeugt, dass sich der Ausbau noch verhindern lässt: „Für mich ist auch der erste Abschnitt noch nicht erledigt.“ Er bezieht sich damit auf dem nördlichen Bereich vom Unterhirschberg bis zur Einmündung der Wielenbacher Umfahrung. Gegen den Ausbau in diesem Bereich läuft derzeit eine Klage. Mansi betonte, dass er nicht gegen den Fortschritt sei, auch wenn dieser Fläche brauche, aber die Umnutzung müsse sinnvoll sein. Er sei nicht gegen den Bau von notwendigen Fotovoltaikanlagen im Zuge der Energiewende, auch nicht gegen den zweigleisigen Ausbau der Werdenfelsbahn, der für die Verkehrswende erforderlich sei.

Sonntagsausflug mit dem Cabrio

Mansi sieht einen grundlegenden Fehler in der Verkehrspolitik der Staatsregierung. Die Bürger würden vom Auto abhängig gemacht werden wie von Drogen. Die Bürger seien aber „keine Junkies der bayerischen Staatsregierung“. Die Verkehrswende müsse kommen, was bedeute, dass man in der Regel mit Bahn oder Bus fahren könne und das Auto nur ab und zu benutze, zum Beispiel für einen Ausflug mit dem Cabrio. Seine Forderung: „Keinen Cent mehr für den Ausbau der Straßen.“

Auch Norbert Moy von der Fahrgastorganisation „Pro Bahn“ sieht die Notwendigkeit des Verkehrs, will diesen aber bevorzugt auf der Schiene abwickeln. Dazu gehöre der zweigleisige Ausbau der Werdenfelsbahn ebenso wie die Wiedereinrichtung der drei ehemaligen Bahnhöfe bei Weilheim in Polling, Wielenbach und Wilzhofen. Züge müssten da halten, „wo die Menschen leben und arbeiten.“

Schmaler Streifen für Landwirtschaft

Die Raistinger Gemeinderätin Maiken Winter hält den Ausbau der B 2 in der geplanten Form sogar für verfassungswidrig, weil die Lebensgrundlagen für die kommenden Generationen durch das Verbauen der Landschaft eingeschränkt würden.

Die anschließende Fragerunde mit Diskussion fiel kurz aus. Eine Teilnehmerin wollte wissen: „Wo ist die Landrätin?“, eine andere rief dazu auf, bei der kommenden Landtagswahl die richtigen Parteien zu wählen.

Die Organisatoren der Demo hatten die geplante Trasse mit Flatterband abgesteckt. Dadurch wurde sichtbar, dass die Verbreiterung des Verkehrsraums nach Osten einen großen Teil der relativ ebenen landwirtschaftlich genutzten Fläche einnehmen würde. Für die Landwirtschaft würde dann in diesem Bereich nur ein schmaler Streifen mit starken Gefälle zwischen der neuen Straße und der Bahnlinie bleiben.

Alfred Schubert