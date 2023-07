Ärger beim Umzug: Kein Telefon und Internet im neuen Wielenbacher Rathaus

Neubau bezogen

750 Kartons mit Akten sind in den vergangenen Tagen vom alten Wielenbacher Rathaus in den Neubau gebracht worden. Der Umzug lief rund. Ein Problem gibt’s aber.

Wielenbach – Mario Trott war sichtlich genervt. Immer wieder klingelte sein Telefon, die Nachrichten, die er zu hören bekam, wurden kaum besser. Der Geschäftsleiter der Gemeinde Wielenbach tat am gestrigen Montag alles dafür, Internet und Telefon zum Laufen zu bekommen. „Ich will das heute noch lösen“, sagte er mit dem Handy am Ohr. „Wir brauchen das Internet für jeden einzelnen Prozess, den wir hier haben.“ Und während Trott telefonierte, wurde rund herum munter gewerkelt. Die Verwaltung ist in den vergangenen Tagen von ihrem alten Sitz ins neue Rathaus an der Peter-Kaufinger-Straße 11 umgezogen. Und – abgesehen vom Internetanschluss – lief das recht reibungslos über die Bühne.

Auch deshalb, weil die Rathausmitarbeiter vorgearbeitet hatten. Seit rund einem Monat wurden Akten und Unterlagen verpackt. „750 Kartons kamen zusammen“, sagte Bauamtsleiter David Vogl. Montagmittag standen schon einige leere Kisten in den Gängen, doch in den Büros gab es durchaus noch einiges auszupacken. „Das wird uns sicher noch einige Tage beschäftigen“, schätzte Vogl.

Internetanschluss laut Gemeinde im Oktober 2022 beantragt

Im Gebäude sind noch einige Handwerker tätig. Im Bürgerbüro arbeiteten gestern zwei Schreiner daran, den Tresen aufzubauen. An anderer Stelle werkelten Elektriker. Und das beauftragte Speditionsunternehmen lieferte weitere Kisten an.

Parallel dazu kämpfte eben Trott um den funktionierenden Anschluss bei der Telekom. „Wir versuchen seit Oktober letzten Jahres, ihn zu bekommen“, sagte der Geschäftsleiter. Damals sei der Antrag rausgegangen. In den Osterferien sei das Glasfaserkabel bis ins Gebäude verlegt worden. Noch vor zwei Wochen habe es geheißen, dass der Anschluss ab 24. Juli funktioniere. Doch als die Mitarbeiter es Montag ausprobierten, ging nichts. Trott hakte nach, diskutierte, machte höflich Druck. Für Wielenbachs Bürger. Eigentlich sollten am heutigen Dienstag die ersten Personalausweise im neuen Gebäude ausgestellt werden. Daraus wird nun nichts. Wie Bürgermeister Harald Mansi am Montagabend mitteilte, werden Internet und Telefon auch am Dienstag „sicher noch nicht“ funktionieren.

+ Den Tresen für das Bürgerbüro bauen hier die Handwerker Martin Herrmann (l.) und Kevin Stark ein. © Katrin Kleinschmidt

Doch künftig soll der Umzug in den ersten Stock des Neubaus für die Bürger nur noch Vorteile haben. „Es ist das erste Mal, dass alle Mitarbeiter durch eine Eingangstür und in einem Gebäude erreichbar sind“, sagte Vogl. „Das ist praktisch.“ Insgesamt gebe es 15 Angestellte und den Bürgermeister. Im neuen Gebäude „haben wir mehr Arbeitsplätze, als aktuell benötigt werden“. So sei sichergestellt, dass der Platz in Zukunft, wenn womöglich mehr Personal benötigt wird, ausreicht.

Das neue „Gefängnis“, das keines ist

Manch’ Wielenbacher habe sich allerdings bereits über das „Gefängnis“ der Verwaltung lustig gemacht, berichtete Vogl. Vor den Fenstern im ersten Stock sind Holzlatten angebracht – mit Lücken zum Durchschauen. Die Verkleidung soll an einen Stadl erinnern – und sich gut in die Umgebung einfügen. „Das mag von außen irritieren“, sagte Vogl und blickte aus einem der Fenster. „Aber es verdunkelt die Räume nicht und engt auch nicht ein.“

+ In den Büros stapeln sich noch einige Kisten: Bauamtsleiter David Vogl packt beim Ausräumen mit an. © Katrin Kleinschmidt

Während oben die Verwaltung untergebracht ist, besteht das Erdgeschoss des komplett barrierefreien Gebäudes aus einem Bürgersaal, einer großen Küche und einem Sitzungssaal. Letzterer kann für Gemeinderatssitzungen ebenso wie für Trauungen genutzt werden. „Die Medienausstattung ist auf dem modernsten Stand“, sagte Vogl – unter anderem gibt es eine große Leinwand. Zudem kann der Raum durch Vorhänge geteilt werden. „Uns war wichtig, dass er multifunktional ist.“

Das Herzstück ist der Bürgersaal

Das „Herzstück“ des Gebäudes aber sei der Bürgersaal. Rund 200 Menschen finden dort Platz. „In Wielenbach fehlt es an großen Räumen für Feierlichkeiten“, erläuterte Vogl. Deshalb könne der neue Saal für Veranstaltungen jeder Art genutzt werden – von der Gemeinde selbst, den Vereinen oder auch Privatleuten.

Eingeweiht werden soll das Gebäude laut Bürgermeister Harald Mansi am Samstag, 14. Oktober. Bereits am 13. Oktober gibt es einen Tag der offenen Tür. Mansi freut sich drauf: Das neue Rathaus samt Bürgersaal sei „sehr schön“.