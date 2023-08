Junge Motorradfahrerin kommt während Überholmanöver zu Sturz und verletzt sich schwer

Von: Elena Siegl

Die Polizei ist bei dem Unfall zur Stelle. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Auf der B2 bei Wielenbach wollte eine Motorradfahrerin (18) einen Lkw und einen Pkw überholen. Dabei prallte sie zunächst gegen die Leitplanke, berichtet die Polizei.

Wielenbach - Schwere Verletzungen zog sich eine 18-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Weilheim-Schongau bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag zu. Wie die Polizei Weilheim berichtet, war die junge Frau gegen 22 Uhr mit ihrem Kraftrad auf der B2 von Weilheim kommend in Richtung Starnberg unterwegs. Kurz vor der Abzweigung in das Wielenbacher Gewerbegebiet überholte die Fahranfängerin einen vor ihr fahrenden LKW und einen Pkw. Dabei geriet sie mit dem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links, prallte gegen die Leitplanke und kam zu Sturz.

Das Motorrad schlitterte im weiteren Verlauf auf der Gegenfahrspur weiter und zwang eine entgegenkommende 48-Jährige mit ihrem Pkw zu einer Gefahrenbremsung bis zum Stillstand, was jedoch einen Zusammenprall mit dem Motorrad nicht mehr verhindern konnte, so die Polizei. Das Krad blieb letztlich am Ende der Abbiegespur Richtung Wielenbach vollkommen beschädigt liegen.

Motorradfahrerin kommt schwerverletzt mit Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau

Während die Autofahrerin unverletzt blieb, zog sich die 18-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Murnau geflogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei Weilheim auf über 12.000 Euro.

