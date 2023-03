Demo gegen B 2-Ausbau bei Wielenbach – Bürgerinitiative will „Monsterausbau“ verhindern

Anstatt eines Ausbaus der B 2 fordert die Bürgerinitiative „B2 Ausbau Oberland“ den Fokus auf die Werdenfelsbahn. (Symbolbild) © Peter Steffen/dpa

Die Bürgerinitiative „B2 Ausbau Oberland“ will den Ausbau der Bundesstraße B 2 bei Wielenbach verhindern und fordert den zweigleisigen Ausbau der Werdenfelsbahn. Am Samstag demonstriert sie für ihre Ziele.

Wielenbach – Durch eine Markierung der neuen Trasse mit einem Flatterband will die Bürgerinitiative verdeutlichen, wie viel Fläche für den geplanten Ausbau benötigt wird. Laut Astrid Schamper von der Bürgerinitiative hätte dieses Projekt sogar einen Nachteil für den Individualverkehr in Wielenbach. Durch den dreispurigen Ausbau der B 2 zur Kraftfahrstraße werden langsamere Fahrzeuge wie Traktoren von der Benutzung ausgeschlossen. Sie müssten also Umwege durch die Dörfer fahren. Hinzu komme, dass der „Monsterausbau“ die Straße für den Durchgangsverkehr attraktiver mache und in Folge mehr Verkehr angezogen werde.

Die Initiative hat laut Schamper eine bessere Lösung für das Verkehrsproblem: Durch den Ausbau der Werdenfelsbahn und die Reaktivierung der Bahnhöfe in Wielenbach und Wilzhofen solle ein Teil des Personenverkehrs auf die Schiene verlagert werden, um so die bestehende Straße zu entlasten. Angesichts der aktuellen Entwicklungen solle man keine alten Planungen umsetzen, sondern zukunftsorientiert denken und die Bürger an der Planung von Infrastrukturprojekten beteiligen.

Demo gegen Ausbau der B2 bei Wielenbach – BI protestiert am Samstag

Laut Michael Meister vom Staatlichen Bauamt Weilheim läuft derzeit ein Klageverfahren gegen den Ausbau, das den Baustart des nördlichen Abschnitts vom Unterhirschberg bis Wielenbach verhindert. Auch der südliche Abschnitt bis Weilheim kann derzeit nicht ausgebaut werden, weil dieser von der Weilheimer Umfahrung abhängt. Der Baubeginn für diese umstrittene Straße lasse sich aber noch nicht abschätzen. Da der Ausbau der B 2 noch einige Zeit in Anspruch nehme, werde zunächst an der unfallträchtigen Einmündung der aus Richtung Fischen kommenden Staatsstraße 2056 in die B 2 eine Ampelanlage errichtet.

Für die Frage, ob angesichts aktueller Entwicklungen ein Ausbau der Bahnlinie besser als der Straßenausbau wäre, um den Personenverkehr aufzunehmen, ist das Bauamt laut Meister nicht zuständig. Dies sei vielmehr Sache der Bundesregierung beziehungsweise des Bundestags. Von Alfred Schubert

Info: Wer am Samstag, 4. März, an der Demo bei Wielenbach teilnehmen will und nur per Auto anreisen kann, soll an der Hardtstraße oder am Friedhof parken, von dem aus man zu Fuß durch eine Unterführung unter der B 2 den östlich der Straße gelegenen Wirtschaftsweg erreicht. Die Kundgebung startet dort um um 14 Uhr.