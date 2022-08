Einsturzgefahr? Neubau-Vorhaben

sorgt bei Anliegern für Verunsicherung

Teilen

Die Anlieger Siegfried Schwaiger (l.) und sein Bruder Karl Schwaiger fürchten Straßenschäden am schlecht befestigten Wessobrunner Weg durch den Baustellenverkehr. © Alfred Schubert

Am Wessobrunner Weg in Wielenbach gibt es entlang der Bahnlinie Weilheim-Augsburg ein großes Bauvorhaben. Ein Unternehmer will dort 18 Reihenhäuser errichten (wir berichteten). Das Projekt macht dem Anlieger Siegfried Schwaiger und seinen Nachbarn in dreifacher Hinsicht Sorgen.

Wielenbach – Der rund 100 Meter lange Wessobrunner Weg ist eine Sackgasse, die in einen Fußweg mündet. Dieser Weg führt durch eine enge Unterführung unter der Bahnlinie (die für den Viehtrieb auf die westlichen Weideflächen gebaut wurde) auf den Wirtschaftsweg, der die Bahnline im Westen begleitet. Die Straße, die als Sackgasse nur von Anliegern benutzt wird, ist laut Schwaiger nicht für Schwerverkehr ausgebaut. Es sei ein Kiesweg, der vor langer Zeit mit einer Spritzteerung befestigt worden sei, was für die Anwohner ausreichend sei. Der Baustellenverkehr mit seinen schweren Lastwagen wird nach Einschätzung von Schwaiger den Weg zum Leidwesen der Anlieger erheblich beschädigen.

Ein weiteres Problem sieht Schwaiger im Untergrund. Da das Gelände im Verlandungsgebiet des Ammersees liege, sei der Boden moorig, zudem stehe das Grundwasser sehr hoch. Wenn nun bei den Bauarbeiten ein aufwändiger Bodenaustausch gemacht und dazu das Grundwasser abgesenkt werde, könnten die Nachbargrundstücke nachgeben. Dadurch könnten die älteren Häuser der Anlieger gefährdet werden, deren Fundamente nicht für eine solche Belastung ausgelegt sind.

Bürgermeister: Schäden werden repariert

Das dritte Problem sei der zu erwartende Verkehr durch die Bewohner der 18 Reihenhäuser. Dieser würde durch den Wessobrunner Weg geleitet werden, da die mögliche nördliche Ausfahrt aus dem Areal nicht möglich sei, weil die dortige Fläche an der gut ausgebauten Raistinger Straße für den Bau eines Kindergartens reserviert ist. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Stellplätzen bei den Häusern rechnet Schwaiger damit, dass der Wessobrunner Weg von Besuchern zugeparkt werden könnte.

Schwaiger meint, dass es sinnvoller wäre, den Baustellenverkehr über die Raistinger Straße abzuwickeln und auch die Zufahrt zu den Reihenhäusern dort anzuschließen. Für den Kindergarten gebe es bessere Plätze in Wielenbach, etwa neben dem neuen Rathaus oder dort, wo jetzt die Behelfslösung steht.

Bürgermeister Harald Mansi sagte auf Nachfrage, dass Schäden an der Straße, die durch den Baustellenverkehr verursacht werden, repariert werden müssten. Den Anwohnern rät er, zur Beweissicherung den Zustand ihrer Häuser zu dokumentieren, so dass das Auftreten von Schäden nachzuweisen ist.

Alfred Schubert