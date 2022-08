„European Championships“ im Landkreis: Hunderte feuern Radfahrerinnen an

Von der Zuschauern angefeuert und auch viel fotografiert: die Teilnehmerinnen am „European Championship“-Straßenrennen, hier in Wielenbach. © Ruder

Hunderte haben am Sonntag im Landkreis vom Straßenrand aus das „European Championships“-Straßenradrennen der Frauen verfolgt, das durch Fischen genauso führte wie durch Wielenbach und Seeshaupt. Sie ließen es sich nicht entgehen, die spätere Siegerin Lorena Wiebes (Niederlande) und ihre Konkurrentinnen live zu erleben.

Landkreis – In Wielenbach säumten rund 400 Zuschauer die Straßen. Auch in Pähl, das erst auf Wunsch des Bürgermeisters in die Rennstrecke aufgenommen worden war, feuerte das Publikum die Radfahrerinnen der Europameisterschaft an, die bei solchen Rennen im Schnitt etwa 36 bis 40 Stundenkilometer fahren und EM-Atmosphäre in den Landkreis brachten.

Die Vorbereitungen waren am Sonntagvormittag nur langsam angelaufen. In Wielenbach bauten die Vorstandsmitglieder des Sportvereins Stefan Popp, Josef Tafertshofer und Jakob Ingold ab zehn Uhr mit einigen Helfern an der Nordkurve der Rudolf-Seeberger-Allee fünf Biertische und Bänke auf. Beim Herrichten des Verkaufs von Kaffee und Kuchen sowie von – passend zum Anlass – „Radler“ waren sie vorsichtig. Drei Liter Kaffee könnten reichen, so ihre Einschätzung des Verkaufs. Dieser lief dann aber sehr gut.

Rennen zog nicht nur Bewohner vor Ort an

Auf „rund 400“ schätzte Bürgermeister Harald Mansi die Zahl der Besucher, die sich entlang der Strecke durch Wielenbach eingefunden hatten, die von der Solaranlage durch die Allee und am Friedhof vorbei zur Bundesstraße führte. Dabei war Wielenbach nur eines der vier Dörfer der Gemeinde, durch die die Rennstrecke führte. Auch Wilzhofen, Haunshofen und Bauerbach wurden durchfahren. Zuvor war Fischen passiert worden, später ging es dann noch nach Seeshaupt.

Wielenbach hatte laut Mansi einen besonders großen Anteil am Rennen. Die Strecke, die die Sportlerinnen auf ihrem Weg von Landsberg nach München durch das Gemeindegebiet gefahren sind, sei rund zwölf Kilometer lang, so dass die Teilnehmerinnen „Wielenbach in seiner ganzen Pracht sehen konnten“. Die große Zahl der Zuschauer lag nach Einschätzung von Mansi auch daran, dass „kein Einwohner der Gemeinde mehr als 300 Meter zur Rennstrecke hatte“. Das Rennen zog aber nicht nur Einheimische an. Eigens aus Penzberg nach Wielenbach gekommen war Barbara Buchczyk, weil sie die Gelegenheit nutzen wolle, „die Spitze der Radfahrerinnen zu sehen“.

Die Durchfahrt der Radfahrerinnen dauerte keine halbe Minute

Zur Streckenführung über Wielenbach, wo die Straßen teils nicht in optimalem Zustand sind, meinte Mansi: „Wenn man ein anspruchsvolles Straßenrennen haben will, darf man Wielenbach eben nicht auslassen.“

In Pähl, das nur auf das Engagement von Bürgermeister Werner Grünbauer hin in die Rennstrecke einbezogen wurde (wir berichteten), war der Abschnitt durch das Dorf vergleichsweise kurz. Trotzdem hatten sich an der Kreuzung beim „Neuwirt“ über 100 Sportbegeisterte eingefunden, um das Ereignis zu verfolgen. Die Durchfahrt der Radsportlerinnen, die mit Applaus und Anfeuerungsrufen bedacht wurden, dauerte keine halbe Minute. Die Zuschauer bekamen so einen Eindruck davon, wie schnell die Fahrerinnen um die spätere Siegerin Wiebes und die zweit- und drittplatzierten Italienerinnen Lisa Balsamo und Rachele Barbieri unterwegs sind. Den größten Teil der Zeit nahm allerdings die Durchfahrt von Begleitfahrzeugen, Polizeiautos und -motorrädern ein.

Polizei wurde durch Kollegen aus Franken verstärkt

Länger mit dem Rennen beschäftigt war laut Kommandant Martin Blobner die Pähler Feuerwehr, die vor fünf Monaten über das Rennen informiert worden war. Zehn Stunden Vorbereitung seien erforderlich gewesen, damit die 13 Feuerwehrleute, die mit drei Fahrzeugen im Einsatz waren, die notwendigen Absperrungen machen konnten. Absperrungen sind laut Blobner nichts Besonderes für die Wehr, da diese jedes Jahr bei der Leonhardi-Fahrt gemacht werden. Anders war bei dem Rennen die Zusammenarbeit mit der Polizei, deren elf Einsatzkräfte aus Weilheim von Kollegen aus Franken unterstützt wurden, und den benachbarten Feuerwehren, da die fortlaufende Absperrung der Rennstrecke koordiniert werden musste.

Alfred Schubert

