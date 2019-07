Haunshofen ist die „Speerspitze der Volksmusik“

Ab Haus Nr. 14 ist die Hauptstraße für Autos gesperrt. Passanten, fast alle im schmucken Dirndl oder der Lederhose, flanieren auf der ganzen Straßenbreite – und aus allen Ecken tönt Musik. Insgesamt 18 Musikgruppen aus der näheren und weiteren Umgebung finden sich in Haunshofen auf Einladung des Trachtenvereins ein.

Haunshofen – Auch sechs Bauernhöfe haben ihre Türen und Tore geöffnet, um den Musikern eine Auftrittsfläche zu bieten. Wir wären nicht in Bayern, hieße das nicht auch: Für das Publikum stehen Bierbänke bereit – und all das, was man darauf zu konsumieren pflegt.

Obwohl sich die dunklen Wolken nicht verziehen und zwischendrin auch immer wieder mal die Schleusen öffnen, tut das der guten Laune und der aufgeräumten Feierstimmung keinen Abbruch. Die Dirndl-Damen tragen große Regenschirme im Arm, um den guten Stoff im Fall der Fälle zu schützen; den Herren reicht die Joppe.

Die Besucher von Haus Nr. 26 sind fein raus. Da stehen die Bänke unter einem Dach, das zwei Hofteile verbindet. Ein unwiderstehlicher Grillduft lenkt den Schritt von der Straße in den Hof hinein. Hier wird wirklich das Rundum-Paket geboten: Es gibt allerlei vom Grill, aber auch eine große Kuchentheke, in der Tennenauffahrt ist eine Rutsche für die Kinder gebaut, auf der sie in Einkaufskörben hinabsausen. An der Leiter zum Heuboden steht ein Schild: „Eltern haften für ihre Kinder“. Doch wo Stadt-Eltern vermutlich diverse Gefahren wittern, sieht das die ländliche Bevölkerung total entspannt. So haben alle ihren Spaß.

Strategisch günstig vor der Kuchentheke sitzt die „Dori Winkl Musi“. Die Buben (Gitarre, Ziach, Trompete, Posaune, Kontrabass) kommen aus Traunstein. So weit her? Freilich! Haunshofen sei doch die Speerspitze der Volksmusik, erläutern diese. Da nehme man den Weg gerne auf sich. Und dann wird fetzig aufgespielt. Das beschwingt auch das Team an der Kuchentheke. Wie war die Resonanz bisher? „Bestens! Die Leute nehmen das Wetter ganz entspannt“, erzählen die Damen. „Jeder hier genießt!“ Natürlich auch den guten Kuchen.

Gegenüber ist eine Formation mit dem leicht sperrigen Namen „Blech ZiacHa“ (Trompeten, Posaune, Tuba, Ziach) postiert. Ihre Mitglieder kommen aus Freising, Großweil, Benediktbeuern, Uffing und Weilheim. Ziach und Tuba spielen eine stimmungsvolle Einleitung, dann setzt das restliche Blech ein und entfaltet einen gemütlichen, sanft ausschwingenden Sound. Das Vorurteil, dass die Musiker bei diesen Events mehr Bier trinken als das ganze Publikum, wird von dieser Formation widerlegt: Unter den Stühlen stehen Wasser- und Speziflaschen.

Gleich hinter der Truppe geht’s hinein in den Kuhstall. Dessen Bewohnerinnen kauen unverdrossen auf ihrem Heu herum und wirken durch den Trubel keineswegs irritiert. Zurück auf die Hauptstraße; es gibt ja noch mehr zu hören und zu sehen.

Eben reißen die Wolken auf, die Sonne blitzt hervor – und sofort ist es drückend warm. Im Hof vor Haus Nr. 15 stehen ebenfalls gut belegte Bierbänke, allerdings ohne schützende Überdachung. Auch hier haben sich mehrere Musikerformationen niedergelassen. Gleich vorne am Eingang sitzen „Die Zammgwürfelten“ (Gitarre, Zither, Posaune, Ziach), die einen mitreißenden Schwung entfalten, in dem die Zither allerdings ein wenig untergeht. Aus Mittenwald, Oberau, Riegsee und Altenau sind die Burschen „zammgwürfelt“, die nun doch das Bier als arbeitsbegleitendes Getränk vorziehen. Hier in Haunshofen „passt ois“, sind sie sich einig.

In der „Pähler Theater Musi“ ist an der Harfe dann endlich auch mal eine Musikerin auszumachen; Trompete, Posaune, Tuba und Ziach sind wiederum in Männerhand. Ebenfalls rein männlich besetzt zeigt sich die „Tanzgroam Musi“ (Trompete, Posaune, Tuba, Gitarre, Ziach), deren Mitglieder aus Frauenrain, Dürrnhausen und Großweil kommen. Die Tuba setzt starke Bass-Akzente, über denen sich die hohen Instrumente so richtig austoben können. Zurück zur Hauptstraße. Dunkle Wolken türmen sich auf. Doch noch sind alle entspannt unterwegs – und genießen die Dorfidylle, Misthaufen inklusive.

VON SABINE NÄHER