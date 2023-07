Das Schweigen der Glocken soll enden: Helferkreis schiebt Kapellensanierung an

Von: Katrin Kleinschmidt

Anpacken statt Abwarten: Der Helferkreis möchte dazu beitragen, dass die Hardtkapelle saniert werden kann. © Ralf Ruder

Schon seit fast einem Jahr sind die Glocken der Hardtkapelle „Maria Hilf“ in Haunshofen still. Denn Teile des Turms sind morsch, die Schäden sollen sich nicht durch Vibrationen weiter ausbreiten. Ein Helferkreis will nun die Sanierung der historischen Stätte anschieben – dafür sammelt er Spenden.

Wielenbach – In der Hardtkapelle wurden viele Erinnerungen geschaffen: an Hochzeiten und Maiandachten, an Taufen, an Momente der Hoffnung und des Friedens. So schildern es mehrere Menschen im jüngsten Infoblatt der Gemeinde Wielenbach. Doch am Gotteshaus nagt der Zahn der Zeit. Ein Helferkreis, initiiert von der CSU CSU-Ortsgruppe Wielenbach und der Freien Wählerschaft Haunshofen-Bauerbach, engagiert sich nun für den Erhalt der Kapelle.

Diese ist 1865/1866 gebaut worden. Errichtet wurde sie laut Sage einst von Haunshofenern als Dank dafür, dass sie die Weiderechte an dieser Stelle bekommen hatten – zuvor hatte es lange einen bitteren Streit darüber mit den Weilheimern gegeben. Ein Unbekannter im Hirtengewand soll laut Weilheims Stadtarchivar Joachim Heberlein einst den Richtsspruch gesprochen und danach verschwunden sein. Er hinterließ einen Stein mit seinem Fußabdruck, um den später die Kapelle gebaut wurde.

Kapelle ist Eigentum der Gemeinde, nicht der Kirche

Die ist heute nicht etwa im Besitz der Kirche, sondern ist Eigentum der Gemeinde Wielenbach, die Haunshofen 1978 eingemeindet hat. Damit ist diese auch dafür verantwortlich, notwendige Arbeiten zu veranlassen und zu finanzieren. Da dies kostspielig sein kann, haben sich mehrere Menschen zusammengetan, denen die Kapelle am Herzen liegt.

Annafest an der Hardtkapelle Spenden für den Erhalt der Hardtkapelle werden auch beim Annafest am Sonntag, 30. Juli gesammelt. Zu diesem laden der CSU-Ortsverband Wielenbach und die Freie Wählergemeinschaft mit Unterstützung des Pfarrgemeinderats Haunshofen ein. Beginn der kirchlichen Andacht ist um 14 Uhr. Sie wird vom Landfrauenchor und der Musikkapelle Haunshofen musikalisch umrahmt. Anschließend werden die Besucher bewirtet – der Erlös daraus kommt der Hardtkapelle zu Gute. Zum gemütlichen Beisammensein spielt die Blaskapelle auf. Bei schlechtem Wetter findet nur eine Andacht in der Kapelle statt.

Als erste Aktion hatte der Helferkreis im April zu einem Ramadama aufgerufen. Dabei wurden die Kreuzwegstationen gesäubert, Hecken geschnitten und die Kniebänke von Pflanzen und Moos befreit. Doch mit reinen Verschönerungsarbeiten ist es nicht getan. Deshalb bittet der Helferkreis auch um Spenden, die auf ein Konto der Gemeinde eingezahlt werden können.

„Wir wollen die Gemeinde unterstützen“, sagt Josef Sporer, Ortsvorsitzender der CSU und aktiv im Helferkreis. „Und auch ein bisschen Druck aufbauen, dass sie auf die Hardtkapelle ein Augenmerk hat.“ Denn die Gemeinde habe viele Pflichtaufgaben zu stemmen, da ist eine solche Sanierung eine zusätzliche Belastung.

Kosten der Renovierung unklar, Spenden werden gesammelt

Wie hoch die Kosten für eine Renovierung werden, steht aktuell noch nicht fest. Laut Gemeinderatsmitglied Florian Brennauer (Freie Wählerschaft), der ebenfalls im Helferkreis aktiv ist, prüfe derzeit ein Statik-Büro die Kapelle. Schon jetzt ist klar, dass einiges im Argen liegt. Seit rund einem Jahr werden die Glocken nicht mehr geläutet – das hatte damals ein Statiker nahe gelegt. Sowohl Spitzturm als auch Glockenstuhl „haben morsche Stellen“, sagt Brennauer. Sogar das goldene Kreuz wurde von der Spitze entfernt. Der Turm müsse saniert werden – und das behutsam, da die Kapelle unter Denkmalschutz steht. Der Haunshofener zählt zudem weitere Arbeiten auf, die notwendig wären: „Trockenlegung der Fundamente, ein neuer Anstrich, Putzarbeiten und das Dach braucht neue Ziegel“.

Mit Hilfe von Spendengeldern könnte die Renovierung schneller über die Bühne gehen, hofft der Helferkreis. Erste Gelder seien bereits eingegangen, doch die Ehrenamtlichen wollen weiter sammeln. Sie haben bereits ein großes Banner an der Kapelle aufgehängt. Der Erhalt des historischen Hauses ist ihnen wichtig. Damit dort noch viele schöne und bewegende Erinnerungen geschaffen werden können.

Das Spendenkonto

Spenden können überwiesen werden an ein Konto der Gemeinde Wielenbach. IBAN: DE91 7035 1030 0000 0013 21 (Sparkasse Oberland). Verwendungszweck: Hardtkapelle.