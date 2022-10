Bischof kritisiert eigene Kirche

Bischof Bertram Meier kam nach 14 Jahren wieder nach Wielenbach. Diesmal zelebrierte er den Festgottesdienst zum Jubiläum der Erweiterung der Kirche. © Alfred Schubert

Kritische Worte hatte Bischof Bertram Meier in seiner Festpredigt zum 50-jährigen Jubiläum des Anbaus an die Kirche St. Peter. Diese Worte galten nicht den Gläubigen, sondern der Kirche. Diese stehe jetzt in der Zerreißprobe, Schuld daran sei ein Reformstau.

Wielenbach – „Die Kirche steht in einer Krise“, würden die Spatzen von den Dächern pfeifen. „Gott ist nicht die Kirche“, so der Bischof, „und die Kirche ist nicht Gott, auch wenn sie sich manchmal so aufgeführt hat.“ Nicht gegeneinander debattieren sei jetzt angesagt, sondern miteinander debattieren.

Angesichts der vielen Trachtler in der Kirche und vor allem deren Jugend meinte Meier, dass die Trachten des Vereins zwar viel schöner seien als die schlichten Ministrantengewänder, beide seien aber kompatibel. Er rief die Kinder und Jugendlichen auf, sich zu engagieren, in Vereinen wie in der Kirche. Als Beispiel für solches Engagement nannte er Josef Schmid, der seit 73 Jahren Mesner von St. Peter ist.

„Kein Überflieger-Theologe“

Dass das Kirchengebäude vor 50 Jahren erweitert wurde, lag laut Meier an der damaligen Situation. Nach dem Krieg sei die Bevölkerung stark gewachsen, die Gemeinde habe darauf reagiert. Es habe aber auch an der Stimmung gelegen. Während die Kirche heute oft mit Rückbau beschäftigt sei, habe damals noch Aufbruchstimmung geherrscht.

Meier ist nach eigenen Worten gerne wieder nach Wielenbach gekommen. Er war schon einmal am 6. Juni 2008 zur Firmung hier und erinnere sich noch an Pfarrer Bernhard Schönmetzler, der kein Überflieger-Theologe gewesen sei, dafür aber „den Leuten auf den Mund schaute, ihnen aber nicht nach dem Mund redete“. Außerdem freue es ihn, Pfarrer Martin Bestele wieder zu sehen, den er in der gemeinsamen Zeit in Rom kennengelernt habe.

Altar steht in der Mitte des Raums

Das Kirchenschiff von St. Peter ist vor 50 Jahren durch einen breiteren Neubau ersetzt worden. Altarraum und Turm blieben stehen. Der Neubau, der aus rohem Beton mit der Oberfläche der Brettschalung besteht, hat an den Seitenwänden schräge Lichtluken, die tags für Helligkeit sorgen, aber keinen Blick nach außen ermöglichen. Im oberen Bereich sind zusätzlich schmale Lichtschlitze. Der schlichte Altar steht in der Mitte des Raums, um ihn herum sind die Sitzreihen in U-Form angeordnet. Der Neubau hebt sich dadurch unübersehbar vom Altbestand ab.