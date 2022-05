Wielenbach wächst wieder

Genügend Platz war bei der Bürgerversammlung Wielenbach in der Festhalle, die der Trommlerzug für sein Fest vorbereitet hatte. Bürgermeister Harald Mansi (rechts) berichtete dabei über die wichtigsten Projekte in der Gemeinde. © Ruder

VON ALFRED SCHUBERT

In Wielenbach gibt es mehr Geburten als Sterbefälle. Größer wird aber nicht nur die Einwohnerzahl, auch die Abwassergebühr für den Ortsteil Haunshofen und die Grundsteuer sollen steigen.

Wielenbach - Bestuhlt war für 800 Personen in der Festhalle, die der Trommlerzug „Wuizboch“ für sein Fest hergerichtet hatte, so hatten die gut 60 Wielenbacher, die am Mittwoch zur Bürgerversammlung gekommen waren, ausreichend Platz.

Erfreulich ist laut Bürgermeister Harald Mansi, dass die Einwohnerzahl, die von 3259 in Jahr 2018 auf 3208 gesunken war, inzwischen wieder steigt. Ende September vergangenen Jahres lebten 3280 Personen in Wielenbach. Ein Grund dafür sei der Geburtenüberschuss. Die Geburtenzahl lag in den vergangenen vier Jahren durchschnittlich bei 30 pro Jahr, während es im Mittel nur 25 Sterbefälle pro Jahr gab.

Schulden werden erst einmal ansteigen

Die finanzielle Situation der Gemeinde ist laut Mansi „noch solide“. Die Gemeinde hat drei Millionen Euro Schulden, diese werden zunächst auf sechs Millionen Euro ansteigen, dann langsam abgebaut. Grund dafür sei vor allen der Neubau des Rathauses, dessen Ausbau heuer und nächstes Jahr erfolgen soll.

Weitere Großprojekte sind der Umbau des Schulhauses in Haunshofen zu Wohnungen, für den 1,7 Millionen Euro eingeplant sind, und der Bau eines Hauses für Vereine, der 1,3 Millionen Euro kosten soll. Das Vereinshaus soll nicht wie einst geplant an der Stelle des jetzigen Rathauses stehen, weil dies den Dorfplatz zu sehr einengen würde. Neuer Standort soll am Platz des alten Feuerwehrhauses in der Raistinger Straße sein. Der Baukörper soll laut Mansi „quadratisch, praktisch, gut“ werden.

Zu den kleineren Projekten gehört die Sanierung der 30 Jahre alten Heizung der Schule und die Sicherung der Hardtkapelle. Künftig solle in der Schule mit Pellets geheizt werden, eine Gasheizung solle die Spitzenlast abdecken. Außerdem soll die Steuerung verbessert werden, wodurch Heizkosten gespart würden. Bei der Hardtkapelle musste aus Sicherheitsgründen bereits die Turmspitze abgenommen werden, jetzt werde geprüft, welche Arbeiten noch ausgeführt werden müssen.

Lorenz Geiger sitzt seit 20 Jahren im Gemeinderat

Fast fertig ist der Treffpunkt „Miteinander im Alter“. Die Räume sind laut Mansi von der Gemeinde erworben worden, der Umbau laufe, die Eröffnung sei für diesen Sommer geplant. Verbessert werden soll das Netz an Alltagsradwegen. Dafür soll ein Teilstück des Feldwegs zwischen Wilzhofen und Haunshofen asphaltiert und ein Radweg zwischen Wielenbach und Wilzhofen gebaut werden. Auch für die Jugend ist etwas geplant: und zwar ein Skaterplatz an der Bahnlinie in der Nähe der Hardtsiedlung.

Die Neuberechnung der Kosten für die Abwasserentsorgung in Haunshofen hat laut Mansi ergeben, dass die Kläranlage nicht mehr kostendeckend betrieben wird. Um Kostendeckung zu erreichen, müsse der Abwasserpreis von 1,40 Euro auf 2,29 Euro pro Kubikmeter erhöht werden. Zur langfristigen Reduzierung der Stromkosten der Anlage soll eine Photovoltaikanlage installiert werden.

Erhöht werden müsse auch der Grundsteuerhebesatz, da die Kosten für die Gemeinde steigen. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus bedeute dies, dass die Grundsteuer von 350 Euro pro Jahr um 50 Euro steige.

Mansi dankte allen, die zum Funktionieren des Gemeinwesens beitragen. Ganz besonders erwähnte er Lorenz Geiger, der seit 20 Jahren Mitglied des Gemeinderats ist. Gesucht werde jetzt noch jemand, der das Ferienprogramm der Gemeinde organisiert.

Von den Besuchern der Versammlung kam die Anregung, Parkverbote einzurichten. Etliche Bürger würden ihre Autos nicht auf ihren Grundstücken, sondern auf den Straßen abstellen, was zu Verkehrsbehinderungen führe.