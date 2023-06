Unbekannte schießen auf Tauben: Einschusslöcher „einwandfrei zu sehen“ — Polizei ermittelt

Drei Tiere sind verendet

In Wielenbach haben Unbekannte auf Reisetauben geschossen, drei Tiere sind verendet. Besitzer Johann Gröbl ist schockiert und wendet sich an die Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Wielenbach – Johann Gröbl (83) aus Wielenbach ist schockiert. Insgesamt drei seiner Jungtauben sind in den vergangenen Wochen von Unbekannten angeschossen worden. „Wahrscheinlich mit einem Luftgewehr“, sagt der Landwirt in Rente. Die Tiere kehrten zunächst in den Taubenschlag zurück. „Ich habe dann gesehen, dass mit ihnen etwas nicht stimmt.“ An einer Taube klebte Blut. Als der Hobby-Züchter die Vögel näher untersuchte, fielen ihm sofort die Einschusslöcher auf. „Die waren einwandfrei zu sehen“, sagt er.

Unbekannte schießen auf Tauben: Wurde auf mehr als drei Tiere geschossen?

In den kleinen Tierkörpern steckten auch noch die deformierten Bleigeschosse. Herausschneiden wollte sie Gröbl dann aber nicht, das hätte sonst den sofortigen Tod der Tauben bedeutet. Mittlerweile sind die Tiere aber wohl trotzdem verendet, denn sie kehrten von einem ihrer nächsten Ausflüge nicht mehr zurück. „Raubvögel merken sofort, wenn eine Taube etwas schwächer ist“, erklärt der Züchter. Er geht deshalb davon aus, dass die Tiere gefressen wurden.

Wer auf seine Reisetauben geschossen haben könnte, weiß der gebürtige Wielenbacher nicht. Er vermutet einen dummen Jungenstreich. „Ein Erwachsener macht doch so etwas nicht“, sagt er. „Außer er ist ein Taubenhasser.“

Für die Tiere hatte sich Gröbl schon in seiner Jugend begeistert. „Seit 23 Jahren habe ich jetzt wieder Tauben“, sagt er. „Aber so etwas ist mir noch nie passiert.“ Aktuell hält der Züchter 62 Jungtauben, 32 Alttauben und 60 Zuchttauben. „Vor wenigen Wochen hatte ich noch zehn Jungtauben mehr“, sagt Gröbl. Dass es plötzlich weniger sind, ist dem Rentner im Zuge einer Impfaktion vergangene Woche aufgefallen. Zu den drei angeschossenen Tauben sind also noch sieben weitere verschwunden. Es sei aber ganz normal, dass eine gewisse Anzahl an Tieren von Raubvögeln gefressen werden, erklärt der Züchter. „Im Herbst werden es zwischen 12 und 15 Tieren weniger sein.“ Ob aber vielleicht eine Taube auch direkt erschossen wurde, kann er nicht ausschließen.

Unbekannte schießen auf Tauben: Fall in Penzberg vor einem Jahr

Nach der dritten angeschossenen Taube wurde es Gröbl zu bunt. „Ich habe mir gedacht: So geht das nicht weiter“, sagt der Mann. Er nahm das Tier und marschierte damit zur Polizei. Dort zeigte er die verletzte Taube den Beamten. Die haben mittlerweile die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen.

Auf Nachfrage teilt die Polizei Weilheim mit, dass ähnliche Fälle im Landkreis in letzter Zeit nicht bekannt seien. Im vergangenen Jahr waren Tauben in Penzberg mit Blasrohrpfeilen angegriffen worden – der Vorfall habe aber höchstwahrscheinlich nichts mit dem jetzigen zu tun. Wer zwischen dem 12. und 27. Mai im Gemeindegebiet Wielenbach etwas Auffälliges beobachtet oder gehört hat, soll sich an die Polizeidienststelle Weilheim unter Tel. 0881/6400 wenden.

Züchter Johann Gröbl hofft nun, dass keines seiner Tiere mehr angeschossen wird. „Bei der nächsten Taube hole ich das Geschoss raus und übergebe es der Polizei“, sagt er. Durch den Verlust hat der Mann auch einen finanziellen Schaden erlitten. Circa 100 Euro ist eine Jungtaube wert. „Wenn die gut fliegt, auch mehr.“ Seine Zuchttauben können sogar einen Preis von über 1500 Euro erreichen. „Aber die lasse ich nicht fliegen“, sagt Gröbl.

