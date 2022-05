150.000 Euro: Riesenspende für das neue Mutter-Kind-Haus bei Weilheim

Von: Stephanie Uehlein

Eine Spende von 150.000 Euro gab es für das „Marita Beissel Haus“. Das Bild zeigt bei der symbolischen Scheckübergabe (v.l.): Hubert Graf Beissel von Gymnich, Stefan Friederich (Vorsitzender „Gräflich Beissel’sche Stiftung“), Ulrich-Joachim Müller (Mitglied im JUH-Regionalvorstand), Ulrike Phillip, Melanie Ostermeyer (stellvertretende Sachgebietsleitung „Schule und Jugendhilfe“, JUH Oberbayern) und Petra Ott. © JUH

Eine Spende in dieser Höhe ist selten: Über 150.000 Euro für ihr neues Mutter-Kind-Haus auf Gut Raucherberg (Gde. Wielenbach) kann sich die Johanniter-Unfall-Hilfe freuen. Ulrike Phillip vom Verein „Sternstunden“ kam zur Scheckübergabe in den Weiler im Hardt. Dort wird eifrig an dem Millionen-Projekt gebaut.

Wielenbach – Es war zwar ein Termin, der nicht ganz reibungslos lief, da Ulrike Phillip zunächst versehentlich nach Puchheim gekommen war, wo die Johanniter-Regionalstelle Oberbayern ihren Sitz hat. Aber mit deutlicher Verspätung wurde der Scheck über den hohen Geldbetrag dann doch im zwischen Weilheim und Bauerbach gelegenen Raucherberg überreicht.

Mit der Spende unterstützt die Hilfsorganisation „Sternstunden“ die Ausstattung der Mutter-Kind-Einrichtung „Marita Beissel Haus“. Diese wird in der Region etwas Einzigartiges sein. Etwa 18 Mütter mit ihren Kindern und Schwangere, die wegen persönlicher, gesundheitlicher oder sozialer Schwierigkeiten Hilfe brauchen, können künftig auf Gut Raucherberg aufgenommen werden. Es wird zwei Wohngruppen sowie fünf sogenannte Verselbstständigungsappartements geben. Der Betrieb soll am 1. Juli – teilweise – starten.

Bis zum Start am 1. Juli ist noch viel zu tun

Um diesen Termin einzuhalten, muss allerdings noch eine Menge getan werden. Das wurde bei einem Presserundgang mit Projekt- und Einrichtungsleiterin Petra Ott (53) deutlich.

Fenster extra für Kinder gibt es in Zimmern unter dem Dach. Einrichtungsleiterin Petra Ott stellt sie stolz vor. © Gronau

In vielen Räumen fehlt noch der Bodenbelag. Bäder müssen gefliest, Küchen ausgestattet werden. Doch seit Landtagspräsidentin Ilse Aigner im vergangenen Sommer den Rohbau besichtigte, hat sich auf der Baustelle außen und innen viel getan. Mit etwas Fantasie ist es jetzt gut vorstellbar, wie es sein wird, wenn die hellen Räume – teils mit Ausblick in die Landschaft – bewohnt sind. Doch noch prägen Handwerker das Bild.

Auch eine Kinderkrippe ist geplant

Neben dem Wohngebäude gibt es ein weiteres, kleineres Haus, in dem auch eine Kinderkrippe mit zwölf Plätzen geplant ist. Diese soll zu Beginn des nächsten Kindergartenjahres in Betrieb gehen, wie Ott erklärte. Auch Buben und Mädchen, die nicht vor Ort wohnen, werden dort aufgenommen.

Allgemeine Verteuerung macht gewisse Abstriche nötig

Beim Millionen-Projekt in Raucherberg, über dessen genaue Gesamtkosten gegenüber der Öffentlichkeit Stillschweigen bewahrt wird, macht sich die allgemeine Verteuerung bemerkbar. „Es hat uns die Kalkulation zerrissen“, sagte Ott, die sich daher besonders über die „Sternstunden“-Spende freut. Allein für die Elektrogeräte seien 20.000 bis 30.000 Euro mehr nötig als geplant. Es müssten gewisse Abstriche bei dem Vorhaben gemacht werden.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) realisiert die Einrichtung mit großer Unterstützung durch die „Gräflich Beissel’sche Stiftung“, die Eigentümerin der Gebäude ist. Die Stiftung wurde von Hubert Graf Beissel von Gymnich und seiner inzwischen verstorbenen Frau Marita eingerichtet – auch mit dem Ziel, Räumlichkeiten auf dem Gut als Ort der Erholung und als Zufluchtsstätte für Kinder und Mütter bereitzustellen. Die Gräfin wurde zur Namensgeberin der Einrichtung, für die jetzt ehemalige Stallbereiche mit großem Aufwand umgebaut werden.

Lob von den „Sternstunden“

„Wir sind froh, dass wir dieses Projekt unterstützen können, da es voll und ganz unseren Leitlinien der Nachvollziehbarkeit und dem Gedanken der Prävention entspricht.“ Das sagte Ulrike Phillip von den „Sternstunden“. Sie lobte, dass die Einrichtung helfe, „die langfristige Trennung von Mutter und Kind zu vermeiden“.

Ziel ist ein Leben in Selbstständigkeit

Voll- und minderjährige Mütter mit ganz unterschiedlichen Problemen können künftig in Raucherberg aufgenommen und betreut werden. „Wichtig ist der Wille der Mutter, ihr Kind selbst großzuziehen“, nennt Ott als Voraussetzung für den Einzug in die Unterkunft. Zudem müsse die Erfolgsaussicht auf ein Leben in Selbstständigkeit vorhanden sein. Die Einrichtung unter der Trägerschaft der JUH ist vor allem für Mütter mit Kindern bis sechs Jahren aus der Region gedacht. Ihnen möchten die Johanniter dort – in einem Zuhause auf Zeit – mit einem breit gefächerten Angebot „die Kraft für eine selbstständige positive Zukunft“ geben.

Das Personal für den Betriebsstart ist laut Ott fast komplett. Gesucht wird noch eine FSJ-Kraft (FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr), die auch in der Krippe zum Einsatz kommen soll. Weitere Mitarbeiter sollen erst später eingestellt werden.

