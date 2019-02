SV Wielenbach will Sportplätze aufrüsten

Der Sportverein Wielenbach will die Spielbedingungen auf seinen drei Plätzen verbessern, indem er die veralteten und zu schwachen Lampen durch LED-Leuchten ersetzt. Der Gemeinderat sprach sich für einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent aus, um das 60 000-Euro-Projekt zu ermöglichen.

Wielenbach – Die derzeitige Beleuchtung ist rund 40 Jahre alt, wie der Vorsitzende des Sportvereins, Stefan Popp, im Gemeinderat berichtete. Sie ist inzwischen störanfällig, Reparaturen verursachen einen hohen Aufwand, und es wird immer schwieriger, Ersatzteile zu bekommen. Mit einer Umrüstung auf LED-Scheinwerfer könnte das Problem langfristig gelöst werden. Mit diesen Scheinwerfern würden die Plätze auch besser ausgeleuchtet, was dem Spiel- und Trainingsbetrieb zugute komme.

Die 15 Masten – acht am Hauptplatz, sechs am Traningsplatz und einer am Beach-Platz – sollen laut Popp weiter genutzt werden, da man bei einer neuen Bestückung der Sportanlage mit Masten zwar deren Zahl reduzieren könnte, der Umbau aber unverhältnismäßig aufwändig wäre. Trotz der Kosten in Höhe von voraussichtlich 55 000 bis 60 000 Euro würde sich die Investition in die neue Technik langfristig rentieren, da der Stromverbrauch deutlich sinkt. Nach etwa elf Jahren hätte sich die neue Anlage amortisiert. Hinzu käme, dass die Kosten für Wartungsarbeiten bei neuen Anlagen geringer seien als bei alten, und dass die Stromversorgung des Sportplatzes gesichert werde.

Vorhaben wird wohl 2020 realisiert

Angesichts der hohen elektrischen Leistung der jetzigen Beleuchung sei diese „auf Kante genäht“. Die Umrüstung, für die der Sportverein auch Fördermittel beim Bundesministerium für Umwelt und beim Bayerischen Landessportverband beantragt, werden den Sportverein – nach Abzug der Förderungen – rund 25 000 Euro kosten. Umgesetzt werden soll das Vorhaben, mit dem der Verein auch seiner Vorbildfunktion beim Umweltschutz gerecht werden will, voraussichtlich erst nächstes Jahr.

Der Wielenbacher Gemeinderat sprach sich nach kurzer Diskussion in seiner jüngsten Sitzung geschlossen dafür aus, dem Verein einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent der Kosten vom maximal 60 000 Euro zu zahlen. Der Sportverein ist der größte Verein am Ort. Er hat laut Popp derzeit 940 Mitglieder, darunter 260 Kinder und Jugendliche. Die Abteilung „Fußball“ hat 225 Mitglieder, die Abteilung „Volleyball“ 48 Mitglieder.

Alfred Schubert