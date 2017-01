Wielenbach - Zum Glück wurde niemand verletzt: In Wielenbach ereignete sich ein Unfall beim Überholen.

Der Unfall passierte am Freitag gegen 14.45 Uhr auf der Staatsstraße 2066: Laut Polizei fuhr ein Raistinger (54) mit seinem Opel Astra von Diemendorf kommend in Richtung Bundesstraße B2. Hinter ihm war eine Dießenerin (56) mit ihrem Golf unterwegs. Der Raistinger scherte aus, um die vor ihm fahrende Kolonne zu überholen. Dabei übersah er jedoch die sich von hinten nähernde Dießenerin, die ebenfalls an der Fahrzeugschlange vorbei wollte. Die beiden Wagen stießen zusammen. Die 56-Jährige kam dabei nach links von der Straße ab und in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 12.000 Euro geschätzt, immerhin waren die Autos noch fahrbereit.

Andreas Baar

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa