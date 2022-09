Mutter-Kind-Haus feierlich eröffnet: Landtagspräsidentin Ilse Aigner schaut persönlich vorbei

„Marita Beissel Haus der Johanniter“

Von Jennifer Battaglia

Das „Marita Beissel Haus“ auf Gut Raucherberg ist bezugsfertig. In der Mutter-Kind-Einrichtung der Johanniter finden Schwangere und Mütter mit kleinen Kindern ein sicheres Zuhause auf Zeit.

Wielenbach – Als „sehr, sehr großen Leuchtturm“ für die Region und weit darüber hinaus bezeichnete Landtagspräsidentin Ilse Aigner das „Marita Beissel Haus“ auf Gut Raucherberg bei dessen Eröffnung am Donnerstag. Aigner ist die Schirmherrin der Mutter-Kind-Einrichtung der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH). Mit Hilfe der „Gräflich Beissel’schen Stiftung Gut Raucherberg“ konnte das Projekt zwischen Weilheim und Bauerbach realisiert werden.

Marita Beissel Haus der Johanniter: Frauen starten von hier aus in die Selbstständigkeit

In Zukunft werden hier Schwangere und junge Mütter mit ihren Kindern in Notlagen ein Zuhause auf Zeit finden. Ziel ist es, den Frauen einen sicheren Hafen zu bieten, von dem aus sie in die Selbstständigkeit starten oder in sie zurückkehren können. Die Hilfe zur Selbsthilfe wird über das Jugendamt koordiniert. „Das ,Maria Beisel Haus‘ bietet Schutz und genau die Unterstützung, die gebraucht wird“, sagte Landtagspräsidentin Aigner an die rund 40 Gäste der Eröffnungsfeier gerichtet. „Weil jedes Kind ein Anrecht auf eine unbelastete Kindheit hat.“

+ Blick von oben: Im „Maria Beissel Haus“ finden nun bis zu 18 Frauen mit ihren Kindern Unterschlupf. Es gibt drei verschiedene Gruppen mit unterschiedlicher Betreuung. © Ralf Ruder

Bis zu 18 Frauen mit ihrem Nachwuchs haben Platz im Haus. Es ist hell und freundlich eingerichtet, die großen Fenster sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Durch das Glas blickt man ins idyllische Grün. Hilfe auf ihrem Weg in ein autonomes Leben erhalten die Frauen von einem interdisziplinären Team. Pädagogische Fachkräfte wie Erzieherinnen und Heilpädagoginnen sowie Psychologinnen oder Hebammen stehen den Frauen zur Seite. „Wenn was ist, sind wir da“, sagte die Leiterin des Hauses, Sozialpädagogin Petra Ott. Das Haus soll ein Ort sein, an dem Wertschätzung, Respekt, Authentizität und Integrität gelebt werden, so die Leiterin weiter. Zu dem Konzept sagte Schirmherrin Aigner: „Hier ist christliche Nächstenliebe zu einem echten Projekt geworden.“

Marita Beissel Haus der Johanniter: Auch eine Kinderkrippe ist entstanden

Die Einrichtung gliedert sich in drei Gruppen mit unterschiedlicher Betreuungsintensität: intensiv betreutes Mutter-Kind-Wohnen, heilpädagogisches Mutter-Kind-Wohnen und Verselbstständigung. Die Gruppen sind räumlich getrennt untergebracht: Für Frauen in den ersten beiden Gruppen stehen für sich und ihre Kinder je zwei möblierte Zimmer mit Nasszelle bereit. Eigene Möbel können ebenfalls mitgebracht werden. Gekocht und gegessen wird dann zusammen in der Gemeinschaftsküche und im angrenzenden Wohn-Essbereich im Erdgeschoss des zweistöckigen Hauses. Die Mütter, die sich bereits auf der Zielgeraden in Richtung Selbstständigkeit befinden, beziehen mit ihren Kindern kleine möblierte oder unmöblierte Appartments mit Nasszelle und integrierter Küche.

Neben der betreuten Wohnstätte ist auch eine Kinderkrippe entstanden, deren Betrieb in der kommenden Woche starten soll. Sowohl die Buben und Mädchen, die vor Ort leben, als auch Kinder aus der Gemeinde Wielenbach werden die Krippe besuchen. Die zusätzliche Ortsanbindung des abgelegenen Guts freute besonders Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die ebenfalls zur Eröffnung gekommen war. „Ich bin mächtig stolz, dass wir dieses Projekt realisieren konnten“, sagte die Landrätin.

Marita Beissel Haus der Johanniter: Benannt nach der verstorbenen Gräfin Beissel von Gymnich

Dass die Realisierung aber nicht immer einfach war, machte Stefan Friederich von der „Gräfisch Beissel’schen Stiftung“ in seiner Rede deutlich. Allen voran deshalb, da hier zuvor zwei landwirtschaftliche Gebäude standen, es sich baurechtlich um Außenbereich handelt. Die Außenhüllen mussten deshalb erhalten bleiben. Gebaut wurde sozusagen ein Haus im Haus, wie Architektin Barbara von Hoerschelmann auf Nachfrage erklärte. Sie war 2020 in das Projekt eingestiegen, nach dem Tod des Architekten Robert Lotter.

Benannt wurde das Haus nach der 2015 verstorbenen Marita Gräfin Beissel von Gymnich, die auch auf dem Gut lebte. Bereits 2010 war die „Beissel’sche Stiftung Gut Raucherberg“ gegründet worden, mit dem Ziel, auf Gut Raucherberg Frauen in Notlagen einen Ort der Erholung und des Rückzugs bieten zu können. Der Ehemann der Gräfin, Hubertus Graf Beissel von Gymnich, richtete seinen Dank an alle, die die Umsetzung des Projekts ermöglicht hatten. Über seine Frau sagte er schließlich sichtlich bewegt: „Sie sitzt jetzt da oben auf Wolke sieben und schaut runter.“

