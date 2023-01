Doppelter Unfall: Auto kracht erst in Beifahrerseite, dann in Heck von Pkw - Fahrer zeigt sich uneinsichtig

Ungewöhnlicher Vorfall an der B2 bei Wielenbach: Dort ist ein Auto gleich zwei Mal mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Später gab es an gleicher Stelle noch einen Unfall.

Wielenbach - Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich gestern am frühen Nachmittag an der Einmündung der Staatsstraße zur B2, wie die Polizei Weilheim berichtet. Ein 88 Jahre alter Rentner aus dem Landkreis Landsberg war demnach aus Richtung Fischen kommend an der Einmündung zur B2 und wollte dort in Richtung Weilheim auf die B2 einfahren. Dabei übersah er einen von links aus Richtung Starnberg kommenden Pkw, der von einer 41-jährigen Starnbergerin gefahren wurde, und stieß beim Anfahren frontal gegen deren Beifahrerseite.

Kurz nach der Einmündung hielt die Starnbergerin ihr Fahrzeug an. Der betagte Rentner fuhr seinerseits nach dem Anstoß los und zog nach rechts. Anschließend kollidierte er erneut mit dem Pkw der Unfallgegnerin – dieses mal frontal mit deren Heck.

Mann zeigt sich nach Unfall uneinsichtig

Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte sich der alte Mann laut Polizei sehr uneinsichtig und machte seinerseits die „Holzwand“ an der Einmündung für den Unfall verantwortlich. Weiterhin wies er erhebliche körperliche Einschränkungen auf, die ein sicheres Fähren eines Kfz im Straßenverkehr nicht mehr zulassen, so die Polizei. Letztendlich sei der Rentner mit einer Sicherstellung seines Führerscheins einverstanden gewesen. Er wurde von Angehörigen auf der Polizeiinspektion Weilheim abgeholt. Die Starnbergerin wurde nur leicht verletzt und im Rettungswagen behandelt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Anschließend weiterer Unfall - Pylone mitgeschliffen

Kurze Zeit später ereignete sich im Bereich der Unfallstelle ein weiterer Verkehrsunfall. Für die Unfallaufnahme war die B2 teilweise nur einspurig befahrbar. Dazu waren von der Polizei sogenannte Pylonen aufgestellt worden. Eine 37-jährige Weilheimerin, die in Richtung Weilheim fuhr, erfasste dies offensichtlich zu spät und überfuhr eine dieser großen Verkehrspylonen. Diese verkeilte sich so in dem Unterboden des Fahrzeugs, dass sie mitgeschliffen wurde. Weil die Frau aufgrund eines Schleifgeräusches einen Platten bei sich befürchtete, hielt sie später an und stellte nun die „mitgenommene“ Pylone fest. Diese gab sie im Anschluss bei der Polizei Weilheim ab.