„Liebe lässt sich einpacken“ – und zwar in Schuhkartons: Beliebte Aktion läuft wieder an

Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“

Bis Weihnachten sind es noch knapp sieben Wochen: Bei Familie Lautenbacher in Bauerbach türmen sich im Haus bereits Dutzende Weihnachtspäckchen: Sie sind Vorboten der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Bauerbach – „Ich bin sehr froh, Teil einer so wertvollen, beständigen, und Liebe schenkenden Aktion zu sein“, sagt Brigitte Lautenbacher, die bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit von der ganzen Familie unterstützt wird. Meist zwischen 1000 und 1300 Kartons werden bei der Familie zwischengelagert.

„Weihnachten im Schuhkarton“: Zwei neue Anlaufstellen in Weilheim

Seit über 20 Jahren betreut Lautenbacher die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Motto in diesem Jahr: „Liebe lässt sich einpacken.“ Von Montag, 7. November, bis Montag, 14. November, können die Päckchen zu einer der Abgabestellen (siehe unten) zwischen Tutzing und Uffing gebracht werden. Von dort kommen sie nach Bauerbach, von wo sie per Lastwagen nach Berlin transportiert werden. Von dort werden die weihnachtlich verpackten Schuhkartons in Länder Osteuropas gefahren. Heuer liegt ein Augenmerk auf der Ukraine.

Die Regeln, was in den Geschenkkarton darf und was nicht, sind in all den Jahren gleichgeblieben: Erwünscht sind Kleidung, Hygieneartikel, Kuscheltiere, Spielzeug, Süßigkeiten, Schulmaterial und vor allem persönliche Grüße an das Kind, eventuell mit Foto. Nicht erwünscht sind Lebensmittel, spitze und gefährliche Gegenstände sowie Kriegsspielzeug.

Neu sind in Weilheim zwei Annahmestellen: „Alge unverpackt“ und das Kaufhaus „Rid“. Dort ist auch für Samstag, 12. November, eine Packaktion geplant, bei der die Spender Schuhkartons abholen und befüllen oder einfach mit Brigitte Lautenbacher ins Gespräch kommen können.

„Weihnachten im Schuhkarton“: In Berlin werden die Päckchen überprüft

Neben Lautenbacher gibt es in diesem Jahr eine weitere Koordinatorin: Maja Born, die für den Raum Penzberg zuständig sein wird. „Damit wollen wir die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen“, so Lautenbacher. Die Arbeit habe im Laufe der vergangenen Jahre immer mehr zugenommen, das sei nun eine gewisse Entlastung. Ebenso für Entlastung im Hause Lautenbacher sorgt eine weitere Neuerung: Die Päckchen müssen nicht mehr vor Ort überprüft werden. Das übernimmt die „Weihnachtswerkstatt“ in Berlin.

Lautenbacher weiß auch um die häufig geübte Kritik an der Aktion von „Samaritan’s Purse“. Dabei handelt es sich nicht nur um eine internationale Hilfsorganisation, sondern auch um eine evangelikale Bewegung in den USA mit Franklin Graham, Sohn des – umstrittenen – Predigers Billy Graham, an der Spitze. „Wenn wir über die evangelikale Bewegung sprechen, dann tauchen immer wieder Bedenken auf, dass damit den Kindern etwas aufgezwungen wird. Aus meiner langjährigen Erfahrung geht es vielmehr darum, den Kindern ein Stück „Heimat“ anzubieten. In den Kirchengemeinden vor Ort werden nicht nur christliche Werte vermittelt, die Kinder werden auch tatkräftig unterstützt, zum Beispiel mit einer warmen Mahlzeit, Hausaufgabenhilfe bis hin zur Vermittlung von Ausbildungsplätzen – und das wünsche ich mir sehr für die Kinder.“

Lautenbacher hat auch noch einen Tipp für jene, die nicht wissen, was sie in den Schuhkarton packen sollen: „Erst einmal ein Hauptgeschenk aussuchen; eine Winterjacke oder einen Fußball zum Beispiel. Dann die anderen, kleineren Geschenke darum herum gruppieren.“

