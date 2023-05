Der Zuzug reicht nicht aus: Ende des Wachstums ist absehbar

Von: Alfred Schubert

Rechenschaftsbericht vor rund 70 Haunshofenern: Bürgermeister Harald Mansi. © ruder

Nach den Geburtenüberschüssen in der Vergangenheit halten sich inzwischen Sterbefälle und Geburten fast die Waage. Auf lange Sicht könnte die einheimische Bevölkerung in Wielenbach sogar schrumpfen, so Bürgermeister Harald Mansi bei der Bürgerversammlung in Haunshofen.

Haunshofen – 2019 gab es in Wielenbach noch 36 Geburten und 24 Sterbefälle. 2022 waren es 28 Geburten und 27 Sterbefälle. Diese Zahlen präsentierte Harald Mansi in der dritten Bürgerversammlung des Jahres – die erste war online, die zweite in Wielenbach – in Haunshofen. Nach Einschätzung des Bürgermeisters könnte das vergangene Jahr das letzte sein, in dem die einheimische Bevölkerung ein Wachstum verzeichnet.

Zahl der Kirchenaustritte im Ort ist seit 2020 stark gestiegen

Durch Zuzug steigt die Einwohnerzahl von Wielenbach. 2022 lebten 3443 Menschen in der Gemeinde, das sind 79 mehr als drei Jahre zuvor. Das Wachstum in den östlichen Gemeindeteilen Haunshofen und Bauerbach, in denen nur ein Fünftel der Bürger leben, war besonders stark. Hier stieg die Einwohnerzahl in diesem Zeitraum um 53. Noch eine weitere Steigerung präsentierte Mansi den gut 70 Bürgern, die in den „Dorfwirt“ gekommen waren. Die Kirchenaustritte nehmen zu: 25 waren es 2020, 43 im Jahr darauf und 2022 stieg die Zahl auf 70.

Die hohe Geburtenzahl 2019 ist einer der Gründe dafür, dass im Kindergarten Plätze fehlen. Ein neuer Waldkindergarten soll Abhilfe schaffen. Außerdem könnte im alten Rathaus ein Kindergarten für zwei Gruppen eingerichtet werden.

Die bisherige Nutzung des alten Rathauses soll am 21. Juli enden. Mansi weist darauf hin, dass es während des Umzugs zu Einschränkungen im Betrieb kommen kann. Das neue Rathaus und der Bürgersaal können am 13. Oktober bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden. Am Tag darauf erfolgt die Einweihung des Bürgersaals, von dem sich Mansi eine Bereicherung des Dorflebens erwartet. Der Saal kann nicht nur von Vereinen, sondern auch von Privatpersonen gemietet werden. Bewirtschaftet wird er vom „Gasthof Guggemos“, wer möchte, kann aber auch seinen eigenen Caterer mitbringen.

Als Projekte für die kommenden Jahre nannte Mansi unter anderem den Bau eines „Haus der Vereine“, einer leistungsfähigeren Wasserleitung nach Pähl und eines Gemeindestadels mit Photovoltaikanlage, die den Strom für die Kläranlage in Haunshofen liefert. Auch der Hochwasserschutz müsse verbessert werden. Die Kosten für die Ableitung des Tagwassers sollen künftig den Verursachern in Rechnung gestellt werden. Bisher zahlen alle die Kosten, egal ob sie Wasser in den Kanal einleiten oder nicht.

Freiwillig Tempo 30

Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um Fragen zu stellen. Warum kann man Termine im Rathaus nicht kurzfristig buchen? Termine erfordern eine entsprechende Personalplanung, und die brauche Vorlaufzeit, so Mansi. Ist der geplante Neubau eines Kindergartens aufgegeben worden? Mansi: „Ja.“ Für die Kinderbetreuung würden andere Räume geschaffen. Das eigentliche Problem werde in Zukunft das Personalproblem sein, das aber „ein gesamtgesellschaftliches“ sei. Sorge bereitet mehreren Bürgern die Verkehrssicherheit im Süden des Dorfes. Es fehle ein sicherer Fußweg zum Sportplatz. Auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung halten sie für sinnvoll. Mansi stellte dazu einen Antrag an die Bürger: Sie sollten im Ort freiwillig maximal Tempo 30 fahren. Dies sei erlaubt.