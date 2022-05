Wielenbach: Viele feiern mit dem „Trommlerzug Wuizboch“ — Traktorentreffen und Sternenmarsch inklusive

Auch den Kleinsten gefiel die Musik, die es am Sonntag im Festzelt zu hören gab. © Ralf Ruder

Mit vier Festtagen feierte der „Trommlerzug Wuizboch“ sein zehnjähriges Bestehen. Ein Traktorentreffen und ein Sternmarsch gehörten zu den Höhepunkten der Wielenbacher Festwoche.

Wielenbach – Ein Weckruf um 6 Uhr war am Sonntag der Auftakt zum letzten Tag und gleichzeitigen Höhepunkt des viertägigen Fests des „Trommlerzug Wuizboch“. Kirchenzug und Feldgottesdienst am Ortsrand standen am Vormittag auf dem Programm, nachmittags ein Festzug, der sich eine Stunde lang durchs Dorf bewegen sollte. Diesen mussten die Trommler allerdings absagen, nachdem es am frühen Nachmittag begonnen hatte, heftig zu regnen. „Bis sich 900 Leute aufgestellt haben, das dauert, und dann gut eine Stunde Festzug“, so der Vorsitzende des Trommler-Vereins Markus Deisenberger, das Risiko eingehen wollte er auf keinen Fall, zumal schon weiterer Regen angekündigt war.

Und so ging der Auftritt der befreundeten Bundesmusikkapelle aus Niederau in Tirol, die über Mittag gespielt hatte, nahtlos in den Festausklang über, zu dem die Wielenbacher und die Haunshofer Musikanten aufspielten.

Zufrieden mit der Jubiläumsfeier war auch der Wielenbacher Bürgermeister Harald Mansi: „Ein wunderbares Fest, perfekt organisiert.“ Es sei „schön zu sehen, wie sich die Menschen freuen, dass sie wieder feiern können.“ Ihn freue besonders, dass die Trommler immer ein volles Haus hatten.

Bereits am Donnerstag herrschte mehr Andrang als erwartet. „Wir sind regelrecht überrannt worden“, so Deisenberger, „zu unserer Freude“. 547 Anmeldungen zum Oldtimer-Treffen hatte es gegeben, „gekommen sind aber noch einige mehr“, die meisten mit Bullogs aus einem Umkreis von 30 Kilometern, einer aber auch aus Linz in Oberösterreich. Rund 2000 Besucher zogen die Fahrzeuge an, unter denen auch ein Puller-Traktor mit mehr als 2000 PS war.

„Auch am Freitagabend war die Stimmung spitze“, so Deisenberger. Die Partyband sorgte dabei mit über 900 Besuchern für eine volle Festhalle.

Beim Sternmarsch passte das Wetter noch. © Ralf Ruder

Zum Sternmarsch am Samstagabend waren sieben Trommlerzüge und vier Musikkapellen gekommen. „Man merkt, dass die Leute nach so langer Zeit wieder Lust auf Gesellschaft haben“, so Deisenberger. Unter den Gästen war Franz Summer aus Pähl, der „gerne solche Veranstaltungen, auch in Nachbardörfern, besucht“. Zum Sternmarsch ist er gekommen, weil er die „Wuizbocher“ sehen wollten, die ein noch relativ junger Trommlerzug sind. Begeistert war er auch von den alten Bulldogs, deren Ausfahrten am Vatertag allmählich zur guten Tradition werden.

VON ALFRED SCHUBERT

