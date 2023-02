Auf einem Weiler im Voralpenland: Mütter und Kinder in Notlagen starten in neues Leben

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Zusammen mit ihren Kindern wird Müttern auf Gut Raucherberg ein Neubeginn ermöglicht. © Jan Woitas/dpa (Symbolfoto)

An diesem besonderen Ort finden Mütter in schwierigen Lebenssituationen mit ihren Kindern ein Zuhause auf Zeit: im Weiler Raucherberg, der abgelegen zwischen Weilheim und Bauerbach liegt. Ein Besuch vor Ort.

Wielenbach – Pia sitzt auf einer großen Couch im Aufenthaltsraum, ihre etwa eineinhalbjährige Tochter Naomi (beide Namen geändert) quengelt immer wieder ein wenig, während sich die junge Mutter unterhält. Raucherberg „liegt am Rande der Welt“, sagt Pia und fügt gleich hinzu: „Aber das tut gut“. Die junge Frau wohnt erst seit heuer in der 2022 eröffneten Mutter-Kind-Einrichtung „Marita Beissel Haus der Johanniter“.

Sechs Mütter mit acht Kindern bewohnen das Mutter-Kind-Haus aktuell

Hinter Pia liegt eine harte Zeit, wie im Gespräch mit ihr klar wird. Der jungen, alleinerziehenden Mutter machten nicht nur eigene gesundheitliche Probleme zu schaffen: Ihre Tochter ist ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf, und auch Konflikte mit ihren Eltern prägten ihr Leben, obwohl sie von diesen eigentlich unterstützt wird. „Ich bin hier, um Selbstständigkeit zu lernen“, sagt Pia über ihren Aufenthalt auf Gut Raucherberg. Sie möchte irgendwann mit ihrer kleinen Tochter ein eigenständiges Leben führen können.

Im Mutter-Kind-Haus fühlt sich die junge Frau wohl, wie sie sagt. Sie komme gut mit anderen Bewohnerinnen ins Gespräch, fühle sich geborgen. Die kleine Naomi hat, seit sie in Raucherberg lebt, bereits motorische Fortschritte gemacht. Derzeit wohnen in der Einrichtung, die für die Bewohner eigene Appartements sowie Gemeinschaftsräume bereithält, sechs Mütter mit acht Kindern, wie Leiterin Petra Ott erklärt. Sie kommen hauptsächlich aus dem südbayerischen Raum.

Gemütlichkeit unter dem Dach: im Appartement einer Bewohnerin, die nicht selbst mit aufs Bild möchte. © Ralf Ruder

Bei fast allen der Mütter spiele Traumatisierung eine Rolle, so Ott. Das zeige sich in Traurigkeit und Wut, aber auch in Form nicht angemessener Reaktionen auf bestimmte Situationen. Die Mütter seien weder dumm noch rücksichtslos, sagt Ott und begegnet damit möglichen Vorurteilen. Aber sie seien jeweils mit einem schwierigen Schicksal konfrontiert. Psychische und gesundheitliche Probleme könnten dabei genauso im Spiel sein wie schlechte Erfahrungen in der Partnerschaft. In Raucherberg sollen die Mütter Kraft sammeln können und auf ein Leben in Selbstständigkeit vorbereitet werden.

Das Mutter-Kind-Haus auf Gut Raucherberg auf einer Aufnahme von 2022. © Ruder (Archiv)

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Auch ein Neugeborenes lebt im „Marita Beissel Haus“

Ott zeigt an einem kleinen Beispiel auf, wie die Bewohnerinnen vom Aufenthalt in dem neuen Haus profitieren. Nachdem eine der Mütter dort eine – nicht einmal besonders aufwändige – Geburtstagsfeier bekommen hatte, sagte sie: „Das war der erste schöne Geburtstag in meinem Leben.“ Erfreut erzählt die Einrichtungsleiterin, dass das „Marita Beissel Haus“ erstmals ein Neugeborenes beherbergt. Eine der Bewohnerinnen war als Schwangere in die Einrichtung aufgenommen worden und lebt nun mit ihrem Baby dort.

Die anderen Kinder, die mit ihren Müttern im Haus untergebracht sind, sind bis zu acht Jahre alt. Vier von ihnen besuchen die Krippe vor Ort. Vollzeitkraft Claudia Friedmann und zwei Teilzeitkräfte sind dort für die Betreuung der Kleinen zuständig, die auch von außerhalb des „Marita Beissel Hauses“ kommen. Interesse an der Krippe bestehe vor allem bei Eltern aus Wielenbach, Haunshofen und Wilzhofen, sei aber auch aus Weilheim zu verzeichnen, sagt Ott. Drei Kinder werden laut Friedmann noch zur Gruppe dazustoßen.

Spielplatz mit Blick in die Landschaft: Einrichtungsleiterin Petra Ott führt ihn vor, während die Krippenkinder schlafen. © Ralf Ruder

Und im Wohnbereich sollen bald weitere sieben Plätze belegt werden, die für Mütter bzw. für Schwangere (jeweils ab 14 Jahren) gedacht sind. Die Bewohner des „Marita Beissel Hauses“ werden laut Ott im Normalfall etwa zwei Jahre bleiben; es könne aber auch schneller gehen oder länger dauern, bis sie ausziehen. In Raucherberg steht ihnen vielfältige Unterstützung zur Verfügung – von pädagogischem Fachpersonal genauso wie von einer Psychologin und einer Familienhebamme. Letztere kümmert sich um Geburtsvorbereitung, berät aber auch zu anderen Themen, etwa zur Schwangerschaftsverhütung.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Das Mutter-Kind-Haus ist noch nicht fertig eingerichtet

Fertig eingerichtet ist das Mutter-Kind-Haus, in dem rund um die Uhr Betreuung verfügbar ist, bislang nicht. In einem großen Raum warten viele teils noch zerlegte Möbelstücke darauf, am richtigen Platz aufgestellt zu werden. Negativ beeinflusst wurde die Startphase in der Einrichtung durch einen umfangreichen Wasserschaden im Mehrzweckbereich, der gerade behoben wird.

Als Träger des Mutter-Kind-Hauses mit Krippe fungiert die Johanniter-Unfall-Hilfe. Eigentümerin der Gebäude ist die „Gräflich Beissel’sche Stiftung“, die von Hubert Graf Beissel von Gymnich und seiner inzwischen verstorbenen Frau Marita ins Leben gerufen wurde – auch mit dem Ziel, Räume auf dem Gut als Ort der Erholung und als Zufluchtsstätte für Kinder und Mütter bereitzustellen. Mit hohem finanziellen Aufwand wurden dort ehemalige Stallgebäude in eine soziale Einrichtung verwandelt.

Deren Konzept hat die junge Mutter Pia so überzeugt, dass sie sich sogar selbst dafür einsetzte, in ihrer schwierigen Situation dort aufgenommen zu werden. Ein Schritt, der nach ihren Schilderungen für sie genau der richtige war.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Spendenkonto: Für finanzielle Unterstützung des Projekts sind die Johanniter dankbar. Spenden können laut Ott etwa gut für Lernförderung, bestimmte Zahnarzt-Leistungen und für Kindergeburtstagsfeiern gebraucht werden. Für die kleinen Bewohner sei es schön, wenn sie zu ihrem Geburtstag auch externe Kinder einladen könnten. Das Spendenkonto der Johanniter-Unfall-Hilfe hat die IBAN DE49 3702 0500 0004 3044 01. Spenden unter dem Verwendungszweck „Marita“ (der durch einen genaueren Verwendungszweck ergänzt werden kann) kommen der Einrichtung in Raucherberg zugute.