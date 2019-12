Unfall an Heiligabend bei Wielenbach: 19-Jährige schwer verletzt

An Heiligabend ist eine junge Frau bei einem Unfall nahe Wielenbach schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste sie aus dem Auto befreien.

Wielenbach – Eine Tutzingerin (19) ist bei einem Unfall nahe Wielenbach schwer verletzt worden. Die junge Frau war an Heiligabend gegen 21.20 Uhr auf der Kreisstraße von Haunshofen in Richtung Bauerbach unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve kam ihr Auto nach rechts von der nassen Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die Feuerwehr musste die schwer verletzte Fahrerin aus dem Wagen befreien. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 55 000 Euro. Die Strecke war während der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung zeitweise gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Bauerbach und Haunshofen sowie der BRK-Rettungsdienst, der die Frau ins Krankenhaus brachte.

