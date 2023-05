Zwei „Carsharing“-Autos, kein Hausmeister: Neue ökologische Wohnanlage hat einige Besonderheiten

Von: Alfred Schubert

Spatenstich für eine neue Wohnform: (von links) Daniel Kühner (Planer), Angelika Mock (Architektin), Harald Mansi, Martin Okrslar, Ingo Hildenbrand (Bauleiter), Christian Erhard (Bauunternehmer) und Frank Dressler (Architekt). Foto: ruder © Ruder

Mit dem Bau eines Mehrgenerationenhauses durch die „Maro-Genossenschaft“ wird in Wielenbach die „Wohnungswende“ eingeleitet. Es wird viel Wohnraum auf wenig Fläche geschaffen, der zudem seinen eigenen Strom erzeugt und umweltfreundlich mit einer Wärmepumpe beheizt wird.

Wielenbach – Donnerstag, 25. Mai 2023, ist ein Datum, das in die Wielenbacher Geschichte eingehen wird. An diesem Tag trafen sich um 15 Uhr Vertreter von Gemeinde, Maro-Genossenschaft und Baubeteiligten zum symbolischen ersten Spatenstich an der Krottenkopfstraße/Ecke Weilheimer Straße, wo eine soziale und ökologische Wohnanlage gebaut wird. Bisher war es in Dörfern wie Wielenbach üblich, nur Einfamilienhäuser, allenfalls Doppelhäuser zu bauen, wie Bürgermeister Harald Mansi in seinem Grußwort sagte. Jetzt sei er froh, zu sehen, dass aus seiner Idee nach fünf Jahren Vorbereitung Wirklichkeit wird.

Viel Wohnraum auf wenig Fläche

Das Wesentliche an der Wohnanlage ist, dass viel Wohnraum auf wenig Fläche geschaffen wird. Dies wird durch die Bauform erreicht. Über einem gemeinsamen Keller werden zwei Häuser mit drei Wohnebenen errichtet, in denen 25 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind. 18 der Wohnungen sind gefördert, und die Kaltmiete beträgt daher je nach Einkommen der Bewohner zwischen 4,50 und 6,50 Euro pro Quadratmeter und Monat. Hinzu kommen laut dem Vorsitzenden der Maro-Genossenschaft, Martin Okrslar, die Nebenkosten, die aber bewusst gering gehalten werden.

Strom wird auf den Dächern von Photovoltaikanlagen mit einer Spitzenleistung von 77 Kilowatt erzeugt, er wird von den Mietern selbst verbraucht und für den Betrieb einer Wärmepumpe verwendet, die ihre Wärme aus dem Grundwasser bezieht. Die Pumpe läuft laut Okrslar bevorzugt tagsüber mit eigenem Solarstrom und lagert die Wärme für die Nacht in einem Pufferspeicher ein.

Aus Kostengründen wird auf doppelstöckige Tiefgarage verzichtet

Um Kosten zu sparen wurde auf eine doppelstöckige Tiefgarage und damit auf einige Stellplätze verzichtet. Auf einer Ebene gibt es für jede Wohnung einen Stellplatz, zudem sind für alle Bewohner Fahrradstellplätze vorhanden. Um Zweitautos zu ersetzen werden an der Wohnanlage zwei Autos von „Carsharing Pfaffenwinkel“ stationiert, die von allen Mietern benutzt werden können. Außerdem gibt es keinen Hausmeister. Die Bewohner kümmern sich selbst um die anfallenden Arbeiten.

Die Wohnanlage, die laut Plan gut zehn Millionen Euro kostet, ist laut Mansi ein soziales Projekt, Ziel sei die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Bei der Vermietung werden Bürger aus Wielenbach und Umgebung bevorzugt. Sie bekommen ein Wohnrecht auf Lebenszeit. Es gibt es einen Gemeinschaftsraum für alle Bewohner sowie ein Gästeappartement. Mit dem Bau der Wohnanlage werden Beiträge zur Wärmewende, zur Energiewende, zur Mobilitätswende und durch das flächensparende Bauen auch zur Wohnungswende geleistet. Derzeit sind noch vier Wohnungen frei.

Die Kontaktadresse für Interessenten ist E-Mail s.beck@maro-genossenschaft.de.

