Zwei nicht alltägliche Anbauten, die den Wandel in der Architektur verkörpern

Von: Johannes Thoma

Bestens integriert: Der Anbau an das Gebäude des Landesamtes für Umwelt in Wielenbach. © Architekt Sandweger

Zwei Objekte aus dem Landkreis sind für die bayernweiten Architektouren 2023 ausgewählt worden: das Laborgebäude des Landesamtes für Umwelt in Wielenbach und der Anbau ans Welfengymnasium in Schongau. Beide verkörpern das aktuelle Motto: „Architektur verwandelt“. Sie können am Wochenende, 24./25. Juni, besichtigt werden.

Wielenbach/Schongau – Beide Objekte sind lediglich Anbauten an bestehende, jahrzehntealte Gebäude, heben sich aber deutlich von diesen ab und zeigen, wie sich Architektur gewandelt hat. Der zweistöckige L-förmige Holzanbau in Wielenbach dient als Büro- und Laborgebäude mit Sozial- und Konferenzräumen und wurde in Passivhaus-Bauweise errichtet. Er ist sowohl über das alte Gebäude der über 110 Jahre alten früheren Wasserforschungsanstalt als auch mit einem eigenen Zugang erreichbar. „Das Besondere an dem Objekt ist, dass es ein Passivhaus ist, nachhaltig errichtet aus hochwertigem Lärchenholz. Es steht in einer schönen Landschaft mit einer tollen Umgebung und fügt sich bestens ins bestehende Gebäude ein“, so Christian Sandweger aus München, einer der beteiligten Architekten.

Das Gebäude des Landesamtes für Umwelt wurde nach einjähriger Bauzeit erst im Mai bezogen und noch nicht offiziell eingeweiht. Der Holzbau ist bei den Mitarbeitern als Arbeitsplatz äußerst beliebt – der Aussicht, der umlaufenden Balkone und des angenehmen Raumklimas wegen, so das Landesamt. Die Kosten lagen bei 2,37 Millionen Euro, rund 330 000 Euro davon entfallen auf den erhöhten Planungsaufwand für ein – energiesparendes – Passivhaus in Massivholzbauweise.

Holz ist jeweils das prägende Element

Direkt an das über 50 Jahre alte Gebäude schließt sich auch der dreiteilige Anbau am Welfengymnasium Schongau an. Er ist in der Höhe abgestuft. „Die Kuben vermitteln mit ihren zwei bzw. drei Geschoßen zwischen dem viergeschoßigen bestehenden Gebäude und der eingeschoßigen Turnhalle. Über das Bestandsgebäude, das direkt an den Neubau andockt, taucht man in das neue Gebäude ein und gelangt direkt in die helle Aula mit ihrer großflächigen Oberlichtverglasung, dem neuen Herzstück des Gymnasiums“, so Architektin Angela Balda aus Fürstenfeldbruck über das 2021 eingeweihte und rund 20 Millionen Euro teure Objekt. Während am Hauptgebäude Beton dominiert, sind die drei Anbauten geprägt von der Holz-Aluminium Fassade und den Fluchtbalkonen mit Holzlamellen. Bauherr war der Landkreis.

In der Region wurde auch ein Doppelhaus an der Tränk 8 in Murnau vom Fachbeirat der bayerischen Architektenkammer für die Architektouren 2023 auserkoren. Wichtigste Kriterien waren Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Insgesamt können bayernweit 218 Objekte besichtigt werden, viele von ihnen sind in der Regel nicht öffentlich zugänglich.

Besichtigungstermine:

Laborgebäude Wielenbach, Demollstraße 31, mit Führung: Sonntag, 25. Juni, 13 bis 16 Uhr.

Welfengymnasium Schongau, Dornauer Weg 21: Sonntag, 25. Juni, 11 bis 13 Uhr.

Doppelhaus Murnau: Samstag, 24. Juni, 14 bis 16 Uhr.

Sehenswert: Der in drei Gebäude aufgeteilte Erweiterungsbau des Welfen-Gymnasiums in Schongau. © Boris Storz/Balda Architekten gmbh