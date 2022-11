Im Workshop zaubern selbst lernen

Zauberhafte Geschenk-Idee

Yvonne und Stefan Schmitt sorgen im Zaubertheater VERSCHMITTST für einen einzigartigen Abend. © Zaubertheater VERSCHMITTST

Ticket-Gutschein für einen exklusiven Abend im Zaubertheater VERSCHMITTST. Genießen Sie eine einzigartige Zaubershow – alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie.

Wer auf der Suche nach einem ganz besonderen Geschenk für seine Liebsten ist, hat es jetzt gefunden - denn nichts wird das Herz aller Beschenkten höherschlagen lassen, als ein Ticket-Gutschein für einen unvergesslichen Abend im Zaubertheater VERSCHMITTST in Weilheim. Ob alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie – außergewöhnliche und kostbare Zeit ist bei dieser einzigartigen Zaubershow garantiert!

Faszinierend, unglaublich, magisch, fantastisch, einfach schön, das hören wir oft von unseren begeisterten Gästen.

„Faszinierend, unglaublich, magisch, fantastisch, einfach schön, das hören wir oft von unseren begeisterten Gästen“, freut sich Zauberkünstler Stefan Schmitt über die fulminante Resonanz der Show-Abende, die er zusammen mit seiner charmanten Frau und Akrobatik-Künstlerin Yvonne in Perfektion zelebriert.

Ticket-Gutscheine für Ihre Liebsten

Familiäres Ambiente zum Wohlfühlen

Das familiäre Ambiente in dem bewusst klein gehaltenen und deshalb immer sehr persönlich und wohnlich anmutenden Theaterraum lädt geradezu ein, unvergleichliche Stunden zu erleben. Absolut rund wird der Abend im VERSCHMITTST Zaubertheater durch einen gepflegten Drink sowie den köstlichen Kanapee-Variationen an der Lounge-Bar. „Diese haben wir zusammen mit unseren Showtickets zu hochwertigen Geschenkpaketen kombiniert, die eine schöne Gutschein-Idee sind.“, sagt Yvonne Schmitt.

Show, Interieur, Design und Atmosphäre perfekt

„In unserer Show erleben unsere Gäste mehr als verschwindende Tücher oder Kartentricks. Eingebettet in Geschichten erleben sie Wunder, die zum Lachen, Staunen, Träumen und vielleicht auch zum Nachdenken einladen“, macht Stefan Schmitt neugierig.

Das VERSCHMITTST erstreckt sich auf zwei Etagen und bietet Platz für 65 Gäste. Schon beim Betreten des Gebäudes wird man in die Welt der Magie hineingezogen. Die Bar & Lounge im Erdgeschoss fasziniert durch ihre modernen Designelemente in dunkelblau, gold und sandbeige. Über einen goldenen Treppenabgang gelangen die Besucher zum Herzstück des VERSCHMITTST, das Zaubertheater im Untergeschoss. Die aktuelle Show „RESONANZ“ von Yvonne und Stefan Schmitt entführt die Gäste in das Reich der Zauberkunst, wo aus alltäglichen Gegenständen magische Objekte werden oder von den Zuschauern gedachte Worte plötzlich schwarz auf weiß auf Papier stehen.

Die faszinierende Zaubershow steht immer am Freitag und Samstag, jeweils um 19 Uhr sowie sonntags um 16 Uhr auf dem Programm.

Im Workshop zaubern selbst lernen

Noch ein Tipp: Wer schon immer mal seine Freunde und Kollegen so richtig verblüffen wollte, für den ist der Zauber-Workshop „Mentalmagie I“ mit Stefan Schmitt genau das Richtige. Einmal im Monat (sonntags, 11. Dezember und 22. Januar) steht dieser jeweils von 14 bis 17 Uhr auf dem Programm. Bereits nach kurzer Übung können die erlernten Kunststücke mit phänomenaler Wirkung vorgeführt werden. (Gabriela Königbauer)

Weitere Infos, Tickets und Termine

Kontakt

VERSCHMITTST – Zaubertheater mit Bar & Lounge

Unterer Graben 5

82362 Weilheim

Tel. 0881-39909064

www.verschmittst.de