Zwei neue Stellvertreter für Leis in Eberfing

Reibungslos verlief im Eberfinger Gemeinderat die konstituierende Sitzung: Zum zweiten Bürgermeister wurde Josef Mayr (CSU/Parteifreie) gewählt. Zur dritten Rathauschefin wurde Monika Westenrieder (Freie Wählergruppe Heimat) gekürt.

Eberfing – Kommunalpolitisch ist die Gemeinde Eberfing ein eher ruhiges Pflaster. Mit „CSU/Parteifreie“ und der „Freien Wählergruppe Heimat“ sitzen zwei Gruppierungen im Gemeinderat, die ein gutes Miteinander pflegen und sich nicht gegenseitig blockieren. Und so war die konstituierende Sitzung des neugewählten Gemeinderats mehr oder weniger auch nur eine Formsache – und das, obwohl zwei neue Stellvertreter für den wiedergewählten Bürgermeister Georg Leis (CSU) bestimmt werden mussten. Die bisherigen Amtsträger Hubert Schwab und Franz Nocker (beide Freie Wählergruppe Heimat) standen nicht mehr zur Verfügung. Nocker hatte nach 24 Mandatsjahren nicht mehr für den Gemeinderat kandidiert und Schwab wollte nach zwölf Jahren als Vize-Rathauschef einer personellen Erneuerung nicht im Weg stehen. „Ich habe seine Entscheidung sehr bedauert. Die Zusammenarbeit mit ihm war wunderbar“, lobt Leis im Gespräch mit der Heimatzeitung seinen langjährigen „Vize“. Schwabs Nachfolge wird nun Josef Mayr antreten. Der Geschäftsführer einer Zimmerei- und Holzbaufirma setzte sich bei der Wahl gegen Monika Westenrieder durch. Die gelernte Bankkauffrau wurde aber anschließend einhellig zur dritten Bürgermeisterin gekürt. Mayr sitzt bereits seit zwölf Jahren im Gemeinderat. Als Referent für gemeindliche Baumaßnahmen bringt er viel von seiner beruflichen Erfahrung in die Gremiumsarbeit mit ein. Als örtlicher Beauftragter im Gemeindeentwicklungsverfahren fungiert er zudem als wichtige Schnittstelle zwischen der Teilnehmergemeinschaft und der Gemeinde. Mayr sieht sein kommunales Engagement als Selbstverständlichkeit: „Wenn ich will, dass mein Dorf schön ist und alles gut läuft“, betont der 57-Jährige, „dann muss ich auch vorangehen und etwas dafür tun.“ In Eberfing sei die Basis vorhanden. Die Dorfgemeinschaft funktioniere und der Gemeinderat ziehe an einem Strang: „Wenn sich ein Gemeinderat nicht einig ist“, so erklärt Mayr, „dann herrscht Stillstand.“ Die Zusammenarbeit mit dem amtierenden Rathauschef bezeichnet Mayr als „hervorragend“. Als zweiter Bürgermeister wolle er seinen Teil dazu beitragen, dass die erfolgreiche Gemeindepolitik weitergeführt wird. Thematisch sieht Mayr unter anderem die Schaffung von Bauland für junge Eberfinger Familien auf der Prioritätenliste ganz oben. Nur wenn genügend Kinder in der Gemeinde leben würden, könne man langfristig die Schul- und Kindergartenstrukturen aufrecht erhalten. „Die Mischung zwischen Jung und Alt muss stimmen“, so der zweite Bürgermeister.