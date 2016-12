Zwei Verletzte bei Unfall

Die Polizei meldet

Sindelsdorf - Zwei Verletzte forderte ein Unfall an Heiligabend bei Sindelsdorf. Ein 22-Jähriger war zu schnell unterwegs gewesen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 16 Uhr auf der Staatsstraße 2370 zwischen Sindelsdorf und Penzberg. Laut Polizei war ein Augsburger (22) gegen 16 Uhr mit seinem Wagen vom Einmündungsbereich der B472 in Richtung Penzberg unterwegs. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, verlor er jedoch in der direkt folgenden Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Penzberger (60) versuchte noch auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und vom BRK ins Krankenhaus Penzberg gebracht. Beide Fahrzeuge sind Totalschaden. Der Schaden am Wagen des 22-Jährigen beträgt rund 1000 Euro, der am Auto des Penzbergers rund 25.000 Euro.

Andreas Baar

