Selbstversuch Teil 4: Das gute, alte Festnetz

Ursprünglich war ein Handy zum Telefonieren und Nachrichtenschreiben gedacht. Die tausend anderen Möglichkeiten, die ein Smartphone bietet, sind zwar auch nützlich, aber gerade die grundlegenden Funktionen fehlen mir im Selbstversuch ohne Handy.

Wolfratshausen – Klar ist es praktisch, zuhause noch die Wetter-App zu fragen, wie kalt es ist. Ohne Handy stelle ich erst vor meiner Haustür fest, dass gestrickte Socken eine gute Option gewesen wären... Draußen angekommen entdecke ich die ersten Frühlingsboten, die mich auf Tage ohne kalte Füße hoffen lassen: eine ganze Reihe kleiner lila Krokusse. Dass ich davon kein Foto machen kann, merke ich, als meine Hand Richtung Jackentasche wandert, die ohne Smartphone jedoch leer ist. Schade, aber nicht schlimm.

+ Magdalena Höcherl ist vom Handy aufs Festnetz umgestiegen. © sh

Was mich mehr stört ist, dass der Kontakt zu Familie und Freunden, die zum Teil weltweit zerstreut sind, ohne Smartphone deutlich mühseliger ist. Manchmal ist es zwar nervig, wenn ich nach der Arbeit sämtliche Whatsapp-Nachrichten beantworten muss, aber mich interessiert ja auch, was mein Umfeld so treibt. Natürlich könnte ich die Chats über Facebook weiterführen, aber das finde ich umständlich. Bloß weil ich kein Handy habe, hänge ich nicht permanent vorm Laptop.