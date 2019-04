1250 Jahre Thanning: Ein Dorf schreibt und spielt Geschichte

Zum Geburtstag ihres Dorfs haben sich 20 Thanninger ihrer Geschichte angenommen und aus den Recherchen eine unterhaltsame Revue gebastelt.

Thanning–Die Geschichte sei der beste Lehrer mit den unaufmerksamsten Schülern, sagte Indira Ghandi einmal. Die Worte der früheren indischen Premierministerin bewahrheiteten sich einmal mehr, als Korbinian Hasch, Paul Heinritzi und Lorenz Lichtenegger – aus Anlass des bevorstehenden 1250. Geburtstags ihres Dorfes – der Geschichte Thannings auf den Grund gingen.

Als sie herausfinden wollten, wann der Traktor die letzten, in der Landwirtschaft eingesetzten Pferde aus dem örtlichen Leben vertrieb, pochte einer der Befragten „auf das Jahr 1967, der nächste auf 1970 und wieder ein anderer auf 1972“, erzählt der 56-jährige Hasch, Sprecher des Trios. Oder die einzige Tankstelle im Ort: Firmierte sie (bevor sie zu Texaco wurde und später ganz aus dem Dorf verschwand) unter Rhein-Hessen? Oder doch unter Rhein-Preußen? Hasch fand zwei Zeitzeugen, „von denen sich jeder sicher ist, dass er Recht hat“. Soll heißen: Auf die Erinnerung der Leute ist nicht immer Verlass. Lieber also griff das Trio auf fundierte historische Quellen aus Bibliotheken und dem Internet zurück.

Im vergangenen Sommer begannen Hasch, Heinritzi und Lichtenegger damit, den historischen Stoff zu recherchieren. Zudem machten sie sich Gedanken, wie sie ihn publikumsgerecht für einen Jubiläumsabend aufbereiten können. Rasch waren sie sich einig, „dass es ein Abend werden soll, an dem die Geschichte Thannings die Hauptrolle spielt“.

Das Heimatbuch von Peter Lichtenegger sen. gab den drei Machern einen Leitfaden an die Hand, an dem sie sich über rund 1200 Jahre Historie entlang hangelten. Im Dezember stand das Manuskript. Das heißt: Es stand so gut wie. Inzwischen sei er bei der 25. Version angekommen, sagt Hasch schmunzelnd. Beim wiederholten Lesen würden sich immer wieder neue Aspekte auftun.

Herausgekommen, glaubt der 56-Jährige, ist eine „interessante und unterhaltsame Mischung aus sechs kleinen Theaterszenen, in denen einige der wichtigsten Persönlichkeiten und Ereignisse dargestellt werden sollen“. Die Gräfin Justitia aus dem niederösterreichischen Melk spielt als Wohltäterin in der Geschichte Thannings wie im Stück eine Rolle; ebenso die Ereignisse um die Sendlinger Mordweihnacht sowie der ehemalige Bürgermeister, Kunst- und Kirchenmaler Jakob Fichtl. Er erzählt aus der Prinzregentenzeit.

Schließlich blickt – dargestellt von Christian Lichtenegger – Lorenz Schwab, Thannings letzter Rathauschef vor der Eingemeindung, auf die Zeit bis 1972 zurück. Hier endet der historische Abriss. Zum einen aufgrund der eingangs erwähnten Ungereimtheiten – eine Frage, drei Meinungen. Zum anderen, witzelt Hasch, „wollen wir unseren Nachfolgern für weitere Feiern, zum Beispiel 50 Jahre Großgemeinde Egling, was übrig lassen“.

Erklärende Textbeiträge, Musik und die Stimmen der Sängerrunde Thanning/Aufhofen – ihr erster öffentlicher Auftritt seit 1995 – verbinden die sechs Szenen und lockern sie gleichzeitig auf. Denn natürlich können und wollten die drei Macher den zweieinhalbstündigen Abend nicht alleine stemmen. Mitglieder des Sport- und des Trachtenvereins, letzterer stellt die Bühne im Vereinsheim, sagten ihr Mitmachen zu. Schauspieler zu finden für die Theaterszenen „war weniger schwierig als befürchtet“, sagt der in Öhnböck aufgewachsene Hasch. 20 Leute, alles Laien, sind in irgendeiner Form am Bühnenstück beteiligt. Weitere 30 kümmern sich um das Drumherum an den drei Abenden.

Zu sehen und zu hören ist das ganz spezielle Heimatspektakel erstmals am Ostersonntag, 21. April, ab 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Das Premierendatum lag auf der Hand: An diesem Tag im Jahr 769 ist Thanning in einer Urkunde des Hochstifts Freising erstmals urkundlich erwähnt worden. Zwei weitere Aufführungen am Samstag, der 27., und am Sonntag, 28. April, folgen. Das Interesse der etwa 600 Thanninger ist offensichtlich groß: Die beiden ersten Veranstaltungen sind so gut wie ausverkauft. Für die letzte gibt es noch Restkarten, das Stück zu acht Euro.

Kartenreservierungen

sind unter der Telefonnummer 0 81 76/9 22 40 möglich.

peb

